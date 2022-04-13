https://ria.ru/20220413/kino-1783333881.html
Минкульт намерен полностью финансировать производство документальных лент
Минкульт намерен полностью финансировать производство документальных лент - РИА Новости, 13.04.2022
Минкульт намерен полностью финансировать производство документальных лент
Министерство культуры РФ намерено обеспечить полное финансирование производства документальных фильмов. Об этом на онлайн-презентации Всероссийского... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:07
2022-04-13T16:07
2022-04-13T16:07
культура
новости культуры
кино и сериалы
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
владимир путин
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министерство культуры РФ намерено обеспечить полное финансирование производства документальных фильмов. Об этом на онлайн-презентации Всероссийского просветительского проекта "Умное кино" на площадке российского общества "Знание" сообщила директор департамента кинематографии ведомства Светлана Максимченко.Она напомнила, что 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", "где предусматривается полное финансирование дебютного кино, документальных фильмов и авторской анимации"."Предполагается, что если раньше у нас было ограничение до 70 процентов финансирования таких фильмов, то сейчас, после принятия дополнительных нормативно-правовых актов, мы сможем объявить отбор на 100-процентное финансирование документальных фильмов в производстве", — сказала Максимченко. По ее словам, это "будет касаться следующего отбора, потому что конкурсы этого года были объявлены до принятия поправок"."Но уже осенью мы объявим отбор по новым правилам", — пояснила директор департамента кинематографии.
https://ria.ru/20220413/restavratsiya-1783302490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), владимир путин
Минкульт намерен полностью финансировать производство документальных лент
Максимченко: Минкульт намерен полностью финансировать производство документальных фильмов
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министерство культуры РФ намерено обеспечить полное финансирование производства документальных фильмов. Об этом на онлайн-презентации Всероссийского просветительского проекта "Умное кино" на площадке российского общества "Знание" сообщила директор департамента кинематографии ведомства Светлана Максимченко.
Она напомнила, что 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", "где предусматривается полное финансирование дебютного кино, документальных фильмов и авторской анимации".
"Предполагается, что если раньше у нас было ограничение до 70 процентов финансирования таких фильмов, то сейчас, после принятия дополнительных нормативно-правовых актов, мы сможем объявить отбор на 100-процентное финансирование документальных фильмов в производстве", — сказала Максимченко.
По ее словам, это "будет касаться следующего отбора, потому что конкурсы этого года были объявлены до принятия поправок".
"Но уже осенью мы объявим отбор по новым правилам", — пояснила директор департамента кинематографии.