https://ria.ru/20220413/kino-1783333881.html

Минкульт намерен полностью финансировать производство документальных лент

Минкульт намерен полностью финансировать производство документальных лент - РИА Новости, 13.04.2022

Минкульт намерен полностью финансировать производство документальных лент

Министерство культуры РФ намерено обеспечить полное финансирование производства документальных фильмов. Об этом на онлайн-презентации Всероссийского... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:07

2022-04-13T16:07

2022-04-13T16:07

культура

новости культуры

кино и сериалы

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

владимир путин

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министерство культуры РФ намерено обеспечить полное финансирование производства документальных фильмов. Об этом на онлайн-презентации Всероссийского просветительского проекта "Умное кино" на площадке российского общества "Знание" сообщила директор департамента кинематографии ведомства Светлана Максимченко.Она напомнила, что 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", "где предусматривается полное финансирование дебютного кино, документальных фильмов и авторской анимации"."Предполагается, что если раньше у нас было ограничение до 70 процентов финансирования таких фильмов, то сейчас, после принятия дополнительных нормативно-правовых актов, мы сможем объявить отбор на 100-процентное финансирование документальных фильмов в производстве", — сказала Максимченко. По ее словам, это "будет касаться следующего отбора, потому что конкурсы этого года были объявлены до принятия поправок"."Но уже осенью мы объявим отбор по новым правилам", — пояснила директор департамента кинематографии.

https://ria.ru/20220413/restavratsiya-1783302490.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), владимир путин