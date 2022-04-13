https://ria.ru/20220413/khod-1783296184.html
Северный широтный ход позволит разгрузить БАМ и Транссиб, заявил Путин
Северный широтный ход позволит разгрузить БАМ и Транссиб, заявил Путин - РИА Новости, 13.04.2022
Северный широтный ход позволит разгрузить БАМ и Транссиб, заявил Путин
Запуск железнодорожного Северного широтного хода позволит разгрузить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и Транссибирскую железнодорожную магистраль (Транссиб),... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:57
2022-04-13T12:57
2022-04-13T13:15
в мире
владимир путин
северный широтный ход
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Запуск железнодорожного Северного широтного хода позволит разгрузить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и Транссибирскую железнодорожную магистраль (Транссиб), это крайне важно с учетом переориентации экспорта на Восток, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании по развитию арктических регионов."Мы давно занимаемся Северным широтным ходом. Запуск этого проекта позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссиб. И это принципиально важно с учетом переориентации на Восток наших основных экспортных ресурсов", - сказал Путин.Он отметил, что активное строительство Северного широтного хода должно начаться в 2022 году.
https://ria.ru/20220323/sredstva-1779663492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, северный широтный ход
12:57 13.04.2022 (обновлено: 13:15 13.04.2022)
Северный широтный ход позволит разгрузить БАМ и Транссиб, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Северный широтный ход позволит разгрузить БАМ и Транссиб