https://ria.ru/20220413/khod-1783296184.html

Северный широтный ход позволит разгрузить БАМ и Транссиб, заявил Путин

Северный широтный ход позволит разгрузить БАМ и Транссиб, заявил Путин - РИА Новости, 13.04.2022

Северный широтный ход позволит разгрузить БАМ и Транссиб, заявил Путин

Запуск железнодорожного Северного широтного хода позволит разгрузить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и Транссибирскую железнодорожную магистраль (Транссиб),... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:57

2022-04-13T12:57

2022-04-13T13:15

в мире

владимир путин

северный широтный ход

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Запуск железнодорожного Северного широтного хода позволит разгрузить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и Транссибирскую железнодорожную магистраль (Транссиб), это крайне важно с учетом переориентации экспорта на Восток, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании по развитию арктических регионов."Мы давно занимаемся Северным широтным ходом. Запуск этого проекта позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссиб. И это принципиально важно с учетом переориентации на Восток наших основных экспортных ресурсов", - сказал Путин.Он отметил, что активное строительство Северного широтного хода должно начаться в 2022 году.

https://ria.ru/20220323/sredstva-1779663492.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, северный широтный ход