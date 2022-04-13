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В Казахстане под лавиной погиб турист из Франции - РИА Новости, 13.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220413/kazakhstan-1783363440.html
В Казахстане под лавиной погиб турист из Франции
В Казахстане под лавиной погиб турист из Франции - РИА Новости, 13.04.2022
В Казахстане под лавиной погиб турист из Франции
В горах около Алма-Аты группа из пяти французских туристов с казахстанским гидом во время экстремального катания оказалась в снежной лавине, один путешественник РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:55
2022-04-13T17:55
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
франция
казахстан
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АЛМА-АТА, 13 апр — РИА Новости. В горах около Алма-Аты группа из пяти французских туристов с казахстанским гидом во время экстремального катания оказалась в снежной лавине, один путешественник погиб, другого спасли, четверо не пострадали, сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС.В релизе указывается, что райдеры при экстремальном катании спровоцировали сход снежной лавины объемом 35 тысяч кубических метров в районе пика "Молодежный"."Одного туриста спасли, другой не выжил. Кинолог с собакой нашли гражданина Франции без признаков жизни", — говорится в сообщении пресс-службы.Остальные четыре человека не пострадали, отметили в департаменте.В поисково-спасательной операции были задействованы 35 спасателей, десять единиц техники, два кинологических расчета, один вертолет и один дрон.Пресс-служба ДЧС подчеркнула, что ранее предупреждала население о лавинной опасности в горах Алма-Аты 9-13 апреля.
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туризм, новости - туризм, туристы, франция, казахстан
17:55 13.04.2022
 
В Казахстане под лавиной погиб турист из Франции

Французские туристы попали в сход лавины в горах у Алма-Аты, один человек погиб

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт "Чимбулак" близ Алма-Аты
Горнолыжный курорт Чимбулак близ Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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АЛМА-АТА, 13 апр — РИА Новости. В горах около Алма-Аты группа из пяти французских туристов с казахстанским гидом во время экстремального катания оказалась в снежной лавине, один путешественник погиб, другого спасли, четверо не пострадали, сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС.
В релизе указывается, что райдеры при экстремальном катании спровоцировали сход снежной лавины объемом 35 тысяч кубических метров в районе пика "Молодежный".
"Одного туриста спасли, другой не выжил. Кинолог с собакой нашли гражданина Франции без признаков жизни", — говорится в сообщении пресс-службы.
Остальные четыре человека не пострадали, отметили в департаменте.
В поисково-спасательной операции были задействованы 35 спасателей, десять единиц техники, два кинологических расчета, один вертолет и один дрон.
Пресс-служба ДЧС подчеркнула, что ранее предупреждала население о лавинной опасности в горах Алма-Аты 9-13 апреля.
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