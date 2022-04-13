https://ria.ru/20220413/kazakhstan-1783363440.html
В Казахстане под лавиной погиб турист из Франции
В Казахстане под лавиной погиб турист из Франции - РИА Новости, 13.04.2022
В Казахстане под лавиной погиб турист из Франции
В горах около Алма-Аты группа из пяти французских туристов с казахстанским гидом во время экстремального катания оказалась в снежной лавине, один путешественник РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:55
2022-04-13T17:55
2022-04-13T17:55
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АЛМА-АТА, 13 апр — РИА Новости. В горах около Алма-Аты группа из пяти французских туристов с казахстанским гидом во время экстремального катания оказалась в снежной лавине, один путешественник погиб, другого спасли, четверо не пострадали, сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС.В релизе указывается, что райдеры при экстремальном катании спровоцировали сход снежной лавины объемом 35 тысяч кубических метров в районе пика "Молодежный"."Одного туриста спасли, другой не выжил. Кинолог с собакой нашли гражданина Франции без признаков жизни", — говорится в сообщении пресс-службы.Остальные четыре человека не пострадали, отметили в департаменте.В поисково-спасательной операции были задействованы 35 спасателей, десять единиц техники, два кинологических расчета, один вертолет и один дрон.Пресс-служба ДЧС подчеркнула, что ранее предупреждала население о лавинной опасности в горах Алма-Аты 9-13 апреля.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, франция, казахстан
В Казахстане под лавиной погиб турист из Франции
Французские туристы попали в сход лавины в горах у Алма-Аты, один человек погиб
АЛМА-АТА, 13 апр — РИА Новости. В горах около Алма-Аты группа из пяти французских туристов с казахстанским гидом во время экстремального катания оказалась в снежной лавине, один путешественник погиб, другого спасли, четверо не пострадали, сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС.
В релизе указывается, что райдеры при экстремальном катании спровоцировали сход снежной лавины объемом 35 тысяч кубических метров в районе пика "Молодежный".
"Одного туриста спасли, другой не выжил. Кинолог с собакой нашли гражданина Франции без признаков жизни", — говорится в сообщении пресс-службы.
Остальные четыре человека не пострадали, отметили в департаменте.
В поисково-спасательной операции были задействованы 35 спасателей, десять единиц техники, два кинологических расчета, один вертолет и один дрон.
Пресс-служба ДЧС подчеркнула, что ранее предупреждала население о лавинной опасности в горах Алма-Аты 9-13 апреля.