https://ria.ru/20220413/kartofel-1783231656.html
Ученый рассказал, как картофель становится ядовитым
Ученый рассказал, как картофель становится ядовитым - РИА Новости, 13.04.2022
Ученый рассказал, как картофель становится ядовитым
В апреле-мае подходит к концу срок домашнего хранения большинства сортов картофеля. Признак того, что клубни стали ядовитыми, назвал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T02:14
2022-04-13T02:14
2022-04-13T02:14
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В апреле-мае подходит к концу срок домашнего хранения большинства сортов картофеля. Признак того, что клубни стали ядовитыми, назвал в интервью радио Sputnik доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев.Картофель, собранный в конце августа, может храниться до апреля-мая, если держать его в темноте при температуре около трех-четырех градусов, рассказал заведующий лабораторией хранения и переработки картофеля ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха, доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев. Потом продукт теряет свои вкусовые качества, добавил он.Хранение картофеля на свету приводит к образованию в его клубнях опасного для здоровья вещества, предупредил эксперт."Картофель может представлять опасность только в том случае, если он хранился на свету (например, на балконе, – ред.). В таком случае клубни могли позеленеть. Если это произошло, то в них сформировался (под воздействием солнца, – ред.) хлорофилл и опасный алкалоид соланин, а он ядовитый для человека. Употреблять такой картофель нельзя", – уверен Мальцев.Термическая обработка продукта не приводит к разрушению соланина, продолжил он. Не поможет и попытка обрезать зеленые части клубня."Даже если мы срежем зеленую половину клубня, то это не значит, что во второй половине нет соланина. Термической обработкой это вещество также практически не разрушается. То есть не надо думать, что можно срезать часть, потом отварить в кипятке, и все ядовитые вещества уничтожатся. Ничего подобного", – отметил Станислав Мальцев в интервью радио Sputnik.С зеленым картофелем лучше не рисковать, заключил он.
https://ria.ru/20220316/kartofel-1778552089.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220207/produki-1771513505.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество
Ученый рассказал, как картофель становится ядовитым
Ученый Мальцев предупредил, что хранившийся зимой картофель к апрелю может стать ядовитым
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
В апреле-мае подходит к концу срок домашнего хранения большинства сортов картофеля. Признак того, что клубни стали ядовитыми, назвал
в интервью радио Sputnik доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев.
Картофель, собранный в конце августа, может храниться до апреля-мая, если держать его в темноте при температуре около трех-четырех градусов, рассказал заведующий лабораторией хранения и переработки картофеля ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха, доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев. Потом продукт теряет свои вкусовые качества, добавил он.
"Если температура хранения прыгает от трех до восьмиградусов, а не держится на стабильных трех-четырех, то многие сорта будут портиться уже в январе-феврале", – уточнил Мальцев.
Хранение картофеля на свету приводит к образованию в его клубнях опасного для здоровья вещества, предупредил эксперт.
"Картофель может представлять опасность только в том случае, если он хранился на свету (например, на балконе, – ред.). В таком случае клубни могли позеленеть. Если это произошло, то в них сформировался (под воздействием солнца, – ред.) хлорофилл и опасный алкалоид соланин, а он ядовитый для человека. Употреблять такой картофель нельзя", – уверен Мальцев.
Термическая обработка продукта не приводит к разрушению соланина, продолжил он. Не поможет и попытка обрезать зеленые части клубня.
"Даже если мы срежем зеленую половину клубня, то это не значит, что во второй половине нет соланина. Термической обработкой это вещество также практически не разрушается. То есть не надо думать, что можно срезать часть, потом отварить в кипятке, и все ядовитые вещества уничтожатся. Ничего подобного", – отметил Станислав Мальцев в интервью радио Sputnik.
С зеленым картофелем лучше не рисковать, заключил он.