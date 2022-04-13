https://ria.ru/20220413/kalibr-1783267524.html

Российский корабль выпустил шесть "Калибров" по украинским военным объектам

Российский корабль выпустил шесть "Калибров" по украинским военным объектам - РИА Новости, 13.04.2022

Российский корабль выпустил шесть "Калибров" по украинским военным объектам

Министерство обороны опубликовало видеозапись запуска крылатых ракет "Калибр" по украинским военным объектам. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:06

2022-04-13T11:06

2022-04-13T13:47

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

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украина

калибр

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись запуска крылатых ракет "Калибр" по украинским военным объектам.В ролике показаны кадры последовательного запуска ракет в ночных условиях, снятые с борта корабля.Как сообщил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, российские подразделения ночью уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов. Удары нанесли высокоточными ракетами морского и воздушного базирования.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Запуск "Калибров" с борта малого ракетного корабля пуски ракет «Калибр» с борта малого ракетного корабля 2022-04-13T11:06 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, калибр, ситуация в днр и лнр