https://ria.ru/20220413/kadyrov-1783357829.html

Кадыров рассказал, как готовят добровольцев перед отправкой на Украину

Кадыров рассказал, как готовят добровольцев перед отправкой на Украину - РИА Новости, 13.04.2022

Кадыров рассказал, как готовят добровольцев перед отправкой на Украину

Рамзан Кадыров рассказал, какую подготовку проходят российские добровольцы, прежде чем отправиться на Украину - по словам главы Чечни, они, в частности,... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:35

2022-04-13T16:35

2022-04-13T16:41

владимир путин

россия

украина

донбасс

рамзан кадыров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782880490_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39026ac34ed57c97b3d181acf63356c5.jpg

ГРОЗНЫЙ, 13 апр – РИА Новости. Рамзан Кадыров рассказал, какую подготовку проходят российские добровольцы, прежде чем отправиться на Украину - по словам главы Чечни, они, в частности, получают тактико-огневую подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе."Добровольцы предварительно проходят обучение по основам ведения боя, а также получают тактико-огневую подготовку на базе Российского университета спецназа. Лучшие инструкторы Чеченской Республики готовят молодых людей, которые еще вчера искали возможность присоединиться к освободительной миссии, при этом максимально быстро и качественно получив необходимые боевые навыки", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Кадыров также отметил, что огромное количество добровольцев из разных регионов страны "считают делом чести и справедливости давить нацистскую нечисть".Российский университет спецназа — первое и единственное частное учебное заведение в РФ для обеспечения профессиональной подготовки специальных подразделений. Основан 1 августа 2013 года по предложению главы Чечни Рамзана Кадырова в Гудермесе как Международный учебный центр сил специального назначения. В 2017 году получил свое современное название.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/kadyrov-1783257471.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, украина, донбасс, рамзан кадыров, в мире