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Кадыров рассказал, как готовят добровольцев перед отправкой на Украину - РИА Новости, 13.04.2022
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Кадыров рассказал, как готовят добровольцев перед отправкой на Украину
Кадыров рассказал, как готовят добровольцев перед отправкой на Украину - РИА Новости, 13.04.2022
Кадыров рассказал, как готовят добровольцев перед отправкой на Украину
Рамзан Кадыров рассказал, какую подготовку проходят российские добровольцы, прежде чем отправиться на Украину - по словам главы Чечни, они, в частности,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:35
2022-04-13T16:41
владимир путин
россия
украина
донбасс
рамзан кадыров
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 13 апр – РИА Новости. Рамзан Кадыров рассказал, какую подготовку проходят российские добровольцы, прежде чем отправиться на Украину - по словам главы Чечни, они, в частности, получают тактико-огневую подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе."Добровольцы предварительно проходят обучение по основам ведения боя, а также получают тактико-огневую подготовку на базе Российского университета спецназа. Лучшие инструкторы Чеченской Республики готовят молодых людей, которые еще вчера искали возможность присоединиться к освободительной миссии, при этом максимально быстро и качественно получив необходимые боевые навыки", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Кадыров также отметил, что огромное количество добровольцев из разных регионов страны "считают делом чести и справедливости давить нацистскую нечисть".Российский университет спецназа — первое и единственное частное учебное заведение в РФ для обеспечения профессиональной подготовки специальных подразделений. Основан 1 августа 2013 года по предложению главы Чечни Рамзана Кадырова в Гудермесе как Международный учебный центр сил специального назначения. В 2017 году получил свое современное название.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, россия, украина, донбасс, рамзан кадыров, в мире
16:35 13.04.2022 (обновлено: 16:41 13.04.2022)
 
Кадыров рассказал, как готовят добровольцев перед отправкой на Украину

Кадыров рассказал о подготовке российских добровольцев перед отправкой на Украину

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР.
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР. - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР.
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 13 апр – РИА Новости. Рамзан Кадыров рассказал, какую подготовку проходят российские добровольцы, прежде чем отправиться на Украину - по словам главы Чечни, они, в частности, получают тактико-огневую подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.
"Добровольцы предварительно проходят обучение по основам ведения боя, а также получают тактико-огневую подготовку на базе Российского университета спецназа. Лучшие инструкторы Чеченской Республики готовят молодых людей, которые еще вчера искали возможность присоединиться к освободительной миссии, при этом максимально быстро и качественно получив необходимые боевые навыки", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Кадыров также отметил, что огромное количество добровольцев из разных регионов страны "считают делом чести и справедливости давить нацистскую нечисть".
Российский университет спецназа — первое и единственное частное учебное заведение в РФ для обеспечения профессиональной подготовки специальных подразделений. Основан 1 августа 2013 года по предложению главы Чечни Рамзана Кадырова в Гудермесе как Международный учебный центр сил специального назначения. В 2017 году получил свое современное название.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Боец полка полиции специального назначения имени Кадырова во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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