https://ria.ru/20220413/izolyatsiya-1783369347.html

Минфин США заявил, что Вашингтон продолжит усиливать изоляцию России

Минфин США заявил, что Вашингтон продолжит усиливать изоляцию России - РИА Новости, 13.04.2022

Минфин США заявил, что Вашингтон продолжит усиливать изоляцию России

США вместе с союзниками будут усиливать экономическую, финансовую и стратегическую изоляцию России, пока не закончится спецоперация на Украине, заявила министр... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:14

2022-04-13T17:14

2022-04-13T17:40

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

в мире

сша

россия

министерство финансов сша

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. США вместе с союзниками будут усиливать экономическую, финансовую и стратегическую изоляцию России, пока не закончится спецоперация на Украине, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен."Будьте спокойны: пока (президент РФ) Путин не прекратит чудовищную войну, которую он выбрал, администрация (президента США) Байдена будет работать с нашими партнерами, чтобы подтолкнуть Россию к еще большей экономической, финансовой и стратегической изоляции", - сказала она, выступая с речью в Вашингтоне. По словам Йеллен, Кремль будет поставлен перед выбором между поддержкой экономики и финансированием продолжающейся военной спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220412/rubl-1783018247.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, сша, россия, министерство финансов сша, джанет йеллен