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Минфин США заявил, что Вашингтон продолжит усиливать изоляцию России - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/izolyatsiya-1783369347.html
Минфин США заявил, что Вашингтон продолжит усиливать изоляцию России
Минфин США заявил, что Вашингтон продолжит усиливать изоляцию России - РИА Новости, 13.04.2022
Минфин США заявил, что Вашингтон продолжит усиливать изоляцию России
США вместе с союзниками будут усиливать экономическую, финансовую и стратегическую изоляцию России, пока не закончится спецоперация на Украине, заявила министр... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:14
2022-04-13T17:40
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
в мире
сша
россия
министерство финансов сша
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. США вместе с союзниками будут усиливать экономическую, финансовую и стратегическую изоляцию России, пока не закончится спецоперация на Украине, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен."Будьте спокойны: пока (президент РФ) Путин не прекратит чудовищную войну, которую он выбрал, администрация (президента США) Байдена будет работать с нашими партнерами, чтобы подтолкнуть Россию к еще большей экономической, финансовой и стратегической изоляции", - сказала она, выступая с речью в Вашингтоне. По словам Йеллен, Кремль будет поставлен перед выбором между поддержкой экономики и финансированием продолжающейся военной спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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санкции в отношении россии, в мире, сша, россия, министерство финансов сша, джанет йеллен
17:14 13.04.2022 (обновлено: 17:40 13.04.2022)
 
Минфин США заявил, что Вашингтон продолжит усиливать изоляцию России

Минфин США: Вашингтон продолжит усиливать изоляцию России, пока не закончится операция

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. США вместе с союзниками будут усиливать экономическую, финансовую и стратегическую изоляцию России, пока не закончится спецоперация на Украине, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.
"Будьте спокойны: пока (президент РФ) Путин не прекратит чудовищную войну, которую он выбрал, администрация (президента США) Байдена будет работать с нашими партнерами, чтобы подтолкнуть Россию к еще большей экономической, финансовой и стратегической изоляции", - сказала она, выступая с речью в Вашингтоне. По словам Йеллен, Кремль будет поставлен перед выбором между поддержкой экономики и финансированием продолжающейся военной спецоперации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 04:33
Global Times объяснил, почему санкции США не смогли навредить рублю
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииВ миреСШАРоссияМинистерство финансов СШАДжанет Йеллен
 
 
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