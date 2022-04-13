https://ria.ru/20220413/institut-1783291367.html

Путин поздравил Институт наследия с 30-летием

Путин поздравил Институт наследия с 30-летием - РИА Новости, 13.04.2022

Путин поздравил Институт наследия с 30-летием

Президент России Владимир Путин в поздравлении с 30-летием создания Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:43

2022-04-13T12:43

2022-04-13T12:55

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владимир путин

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 30-летием создания Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева отметил важность сотрудничества коллектива института с международными организациями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Важно, что вы плодотворно сотрудничаете с международными организациями, многое делаете для популяризации нашего уникального наследия за рубежом", - говорится в поздравлении.Президент также отметил, что институт внес значимый творческий вклад в комплексное изучение богатейшего исторического, культурного, духовного достояния народов нашей страны, в развитие музейного дела, краеведения и туризма, вовлек в орбиту своей деятельности известных ученых и специалистов, стал инициатором проведения научных, образовательных, просветительских форумов и конференций.Путин пожелал коллективу института успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20220406/biblioteka-1782024263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, новости культуры, культура, владимир путин