https://ria.ru/20220413/institut-1783291367.html
Путин поздравил Институт наследия с 30-летием
Путин поздравил Институт наследия с 30-летием - РИА Новости, 13.04.2022
Путин поздравил Институт наследия с 30-летием
Президент России Владимир Путин в поздравлении с 30-летием создания Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:43
2022-04-13T12:43
2022-04-13T12:55
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владимир путин
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 30-летием создания Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева отметил важность сотрудничества коллектива института с международными организациями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Важно, что вы плодотворно сотрудничаете с международными организациями, многое делаете для популяризации нашего уникального наследия за рубежом", - говорится в поздравлении.Президент также отметил, что институт внес значимый творческий вклад в комплексное изучение богатейшего исторического, культурного, духовного достояния народов нашей страны, в развитие музейного дела, краеведения и туризма, вовлек в орбиту своей деятельности известных ученых и специалистов, стал инициатором проведения научных, образовательных, просветительских форумов и конференций.Путин пожелал коллективу института успехов и всего наилучшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, новости культуры, культура, владимир путин
12:43 13.04.2022 (обновлено: 12:55 13.04.2022)
Путин поздравил Институт наследия с 30-летием
Путин отметил важность сотрудничества Института наследия с международными организациями
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в поздравлении с 30-летием создания Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева отметил важность сотрудничества коллектива института с международными организациями, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Важно, что вы плодотворно сотрудничаете с международными организациями, многое делаете для популяризации нашего уникального наследия за рубежом", - говорится в поздравлении.
Президент также отметил, что институт внес значимый творческий вклад в комплексное изучение богатейшего исторического, культурного, духовного достояния народов нашей страны, в развитие музейного дела, краеведения и туризма, вовлек в орбиту своей деятельности известных ученых и специалистов, стал инициатором проведения научных, образовательных, просветительских форумов и конференций.
Путин пожелал коллективу института успехов и всего наилучшего.