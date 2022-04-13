https://ria.ru/20220413/infovoyna-1783398505.html

Запад имеет "колоссальные" силы для инфовойны с Россией, заявили в Госдуме

Запад имеет "колоссальные" силы для инфовойны с Россией, заявили в Госдуме - РИА Новости, 13.04.2022

Запад имеет "колоссальные" силы для инфовойны с Россией, заявили в Госдуме

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России располагает данными, которые свидетельствуют о "колоссальных масштабах" сил и... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T19:24

2022-04-13T19:24

2022-04-13T19:30

технологии

сша

ник клегг

атлантический совет

госдума рф

василий пискарев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782598359_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_54c69e79b5f4fa261506a6eda1cd122a.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России располагает данными, которые свидетельствуют о "колоссальных масштабах" сил и средств, привлеченных Западом для ведения информационной войны с РФ, заявил председатель комиссии Василий Пискарев."Данные, которыми располагает комиссия, свидетельствуют о колоссальных масштабах привлеченных Западом для ведения инфовойны с Россией сил и средств. А это примерно около 200 различных структур", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.Также он прокомментировал решение американской компании Meta* продлить до 30 апреля действие ряда исключений, которые позволяют украинским пользователям призывать к насилию и делать заявления, "унижающие человеческое достоинство". По его мнению, неудивительно, что ресурсы Meta* упоминаются в стратегических документах нежелательной в России НПО "Атлантический совет" и отчетных материалах консультативной комиссии США по публичной дипломатии (ACPD) в качестве перспективных проводников американской дезинформации и пропаганды.В свете событий на Украине Meta* ранее временно разрешила в своих соцсетях Facebook* и Instagram* призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". Вице-президент Meta* Ник Клегг объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии". По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.По информации Рейтер, Клегг 13 марта сообщил сотрудникам компании об отмене данного исключения, которое позволяло пользователям призывать к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.Пискарев отметил, что в таких условиях необходимо "активно и решительно" противодействовать деструктивной деятельности зарубежных неправительственных организаций, иностранных агентов и экстремистских организаций."Для этого комиссией подготовлен и принят пакет необходимых законов, которые мы и дальше будем совершенствовать. Вопросы правоприменения обсудим на очередном заседании комиссии с участием профильных ведомств", - подчеркнул Пискарев.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220409/google-1782677492.html

https://ria.ru/20220408/opros-1782562349.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, ник клегг, атлантический совет , госдума рф, василий пискарев, в мире