19:24 13.04.2022 (обновлено: 19:30 13.04.2022)
Запад имеет "колоссальные" силы для инфовойны с Россией, заявили в Госдуме
Госдума располагает данными о "колоссальных" силах Запада для ведения инфовойны с Россией
Информационная война. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России располагает данными, которые свидетельствуют о "колоссальных масштабах" сил и средств, привлеченных Западом для ведения информационной войны с РФ, заявил председатель комиссии Василий Пискарев.
"Данные, которыми располагает комиссия, свидетельствуют о колоссальных масштабах привлеченных Западом для ведения инфовойны с Россией сил и средств. А это примерно около 200 различных структур", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
9 апреля, 13:30В ГД назвали Google дубиной информационной войны США
Также он прокомментировал решение американской компании Meta* продлить до 30 апреля действие ряда исключений, которые позволяют украинским пользователям призывать к насилию и делать заявления, "унижающие человеческое достоинство". По его мнению, неудивительно, что ресурсы Meta* упоминаются в стратегических документах нежелательной в России НПО "Атлантический совет" и отчетных материалах консультативной комиссии США по публичной дипломатии (ACPD) в качестве перспективных проводников американской дезинформации и пропаганды.
В свете событий на Украине Meta* ранее временно разрешила в своих соцсетях Facebook* и Instagram* призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". Вице-президент Meta* Ник Клегг объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии". По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
По информации Рейтер, Клегг 13 марта сообщил сотрудникам компании об отмене данного исключения, которое позволяло пользователям призывать к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Пискарев отметил, что в таких условиях необходимо "активно и решительно" противодействовать деструктивной деятельности зарубежных неправительственных организаций, иностранных агентов и экстремистских организаций.
"Для этого комиссией подготовлен и принят пакет необходимых законов, которые мы и дальше будем совершенствовать. Вопросы правоприменения обсудим на очередном заседании комиссии с участием профильных ведомств", - подчеркнул Пискарев.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.