В США объявили награду за информацию о стрелявшем в метро Нью-Йорка
В США за информацию о стрелявшем в метро Нью-Йорка объявили награду в 50 тысяч долларов
© AP Photo / Kevin HagenСотрудники полиции с собаками осматривают местность возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
© AP Photo / Kevin Hagen
Сотрудники полиции с собаками осматривают местность возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Награда в 50 тысяч долларов объявлена за информацию о виновнике инцидента со стрельбой в метро Нью-Йорка, заявил на пресс-конференции глава детективного отдела полиции города Джеймс Эссиг.
Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, идет розыск подозреваемого – темнокожего мужчины. Как рассказала Сюэл, мужчину в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали более 20 человек. Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину с номерами Аризоны, возможно, связанную с инцидентом. В нем никого не оказалось. Сейчас ищут 62-летнего мужчину, арендовавшего этот фургон в Филадельфии.
"Мы просим всех, кто обладает какой-либо информацией или может идентифицировать преступника или того, кто взял в прокат этот автомобиль, позвонить по телефону…. Сейчас объявлена награда в 50 тысяч долларов", - сказал Эссиг.