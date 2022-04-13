https://ria.ru/20220413/informatsiya-1783232791.html

В США объявили награду за информацию о стрелявшем в метро Нью-Йорка

В США объявили награду за информацию о стрелявшем в метро Нью-Йорка - РИА Новости, 13.04.2022

В США объявили награду за информацию о стрелявшем в метро Нью-Йорка

Награда в 50 тысяч долларов объявлена за информацию о виновнике инцидента со стрельбой в метро Нью-Йорка, заявил на пресс-конференции глава детективного отдела... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T03:00

2022-04-13T03:00

2022-04-13T03:00

в мире

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Награда в 50 тысяч долларов объявлена за информацию о виновнике инцидента со стрельбой в метро Нью-Йорка, заявил на пресс-конференции глава детективного отдела полиции города Джеймс Эссиг.Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, идет розыск подозреваемого – темнокожего мужчины. Как рассказала Сюэл, мужчину в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали более 20 человек. Полиция объявила в розыск и вскоре нашла примерно в восьми километрах от места стрельбы машину с номерами Аризоны, возможно, связанную с инцидентом. В нем никого не оказалось. Сейчас ищут 62-летнего мужчину, арендовавшего этот фургон в Филадельфии."Мы просим всех, кто обладает какой-либо информацией или может идентифицировать преступника или того, кто взял в прокат этот автомобиль, позвонить по телефону…. Сейчас объявлена награда в 50 тысяч долларов", - сказал Эссиг.

https://ria.ru/20220413/pistolet-1783231548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша