https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783397060.html

Инфляция в России в годовом выражении на 8 апреля достигла 17,5 процента

Инфляция в России в годовом выражении на 8 апреля достигла 17,5 процента - РИА Новости, 13.04.2022

Инфляция в России в годовом выражении на 8 апреля достигла 17,5 процента

Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 17,49% на 8 апреля, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T19:15

2022-04-13T19:15

2022-04-13T19:16

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

инфляция

цены

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 17,49% на 8 апреля, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".На прошлой неделе министерство отмечало, что на 1 апреля рост цен в годовом выражении составил 16,7%.По данным Росстата, недельная инфляция за период со 2 по 8 апреля в РФ замедлилась до 0,66% с 0,99% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,83%."На фоне укрепления рубля рост цен на непродовольственные товары продолжил замедляться (0,51% после 0,9%), при этом цены на бензин снижаются пятую неделю подряд. Также замедлился рост цен на продовольственные товары (0,9% после 1,22% неделей ранее) из-за снижения цен на плодоовощную продукцию. В секторе туристических и регулируемых услуг рост цен ускорился (+0,56% после роста на +0,09%)", - отмечается в документе.По данным министерства, рост цен на продовольственные товары на 8 апреля составил 19,1% в годовом выражении (без плодоовощной продукции рост на 17,02% год к году; цены на плодоовощную продукцию на эту же дату выросли на 34,3% год к году); непродовольственные товары подорожали на 20,9% в годовом выражении. Цены на услуги (туристические и регулируемые) на 8 апреля выросли на 9,92% год к году.

https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783307036.html

https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783395714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция, цены