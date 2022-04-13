https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783282912.html

Эксперт предупредил об ускорении инфляции в Германии

Эксперт предупредил об ускорении инфляции в Германии - РИА Новости, 13.04.2022

Эксперт предупредил об ускорении инфляции в Германии

Рост цен из-за военных действий России на Украине еще не коснулся потребителя, хотя инфляция в ФРГ начала разгоняться еще год назад и сейчас эта динамика будет... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:10

2022-04-13T12:10

2022-04-13T12:10

украина

россия

донбасс

германия

берлин (город)

в мире

экономика

инфляция

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БЕРЛИН, 13 апр – РИА Новости. Рост цен из-за военных действий России на Украине еще не коснулся потребителя, хотя инфляция в ФРГ начала разгоняться еще год назад и сейчас эта динамика будет усугублена, заявил на брифинге в Берлине глава института мировой экономики в городе Киль Штефан Котс, представляя совместный прогноз ведущих экономических институтов Германии для министерства экономики.Серьезный рост сырьевых цен будет "удерживать высокий уровень инфляции, так как изменение цен еще не в полной мере дошло до уровня потребителя", отметил он. При этом "ускорение инфляции уже идет более чем в течение одного года": оно не было спровоцировано военной операцией на Украине, однако "будут усугублено" в результате данного развития, считает эксперт. Одной из основных причин разгона инфляции он назвал государственные меры, принятые для поддержки предприятий в острый период распространения пандемии коронавируса."С конъюнктурной точки зрения, по сравнению с осенним прогнозом, едва ли можно объявить о радостном послании… Российское нападение на Украину наносит тяжелый ущерб мировой экономике одновременно по разным каналам, во-первых, по линии международной торговли, прежде всего где затронутые регионы были более важны как поставщики сырья, а не как рынки мирового сбыта. Неуверенность в обеспечении важными поставками выросла, это отражается в стремительном росте цен на важное сырье", - сказал эксперт."Санкции ведут в краткосрочной перспективе дополнительно к стрессу для промышленных цепочек доставки… Повышенная неуверенность стала ядом для конъюнктуры, осложняет экономические решения для инвестиций", - добавил Котс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/germaniya-1783280502.html

https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783247404.html

украина

россия

донбасс

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, донбасс, германия, берлин (город), в мире, экономика, инфляция