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Белоусов заявил о замедлении инфляции за неделю - РИА Новости, 13.04.2022
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Белоусов заявил о замедлении инфляции за неделю
Белоусов заявил о замедлении инфляции за неделю - РИА Новости, 13.04.2022
Белоусов заявил о замедлении инфляции за неделю
Недельная инфляция в России замедлилась до 0,66%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, ссылаясь на оперативные данные. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:08
2022-04-13T15:35
экономика
россия
андрей белоусов
инфляция
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,66%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, ссылаясь на оперативные данные.Статистическое ведомство опубликует данные по инфляции в России со 2 по 8 апреля вечером в среду. Неделей ранее недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,99% с 1,16%."Последние данные, за прошлую неделю, которые пришли в понедельник, это 0,66%", - сказал Белоусов, выступая в среду на правительственном часе в Совете Федерации.
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экономика, россия, андрей белоусов, инфляция
11:08 13.04.2022 (обновлено: 15:35 13.04.2022)
 
Белоусов заявил о замедлении инфляции за неделю

Вице-премьер Белоусов: инфляция за неделю, предварительно, замедлилась до 0,66 процента

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,66%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, ссылаясь на оперативные данные.
Статистическое ведомство опубликует данные по инфляции в России со 2 по 8 апреля вечером в среду. Неделей ранее недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,99% с 1,16%.
"Последние данные, за прошлую неделю, которые пришли в понедельник, это 0,66%", - сказал Белоусов, выступая в среду на правительственном часе в Совете Федерации.
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ЭкономикаРоссияАндрей БелоусовИнфляция
 
 
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