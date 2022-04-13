https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783267860.html

Белоусов заявил о замедлении инфляции за неделю

Белоусов заявил о замедлении инфляции за неделю - РИА Новости, 13.04.2022

Белоусов заявил о замедлении инфляции за неделю

Недельная инфляция в России замедлилась до 0,66%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, ссылаясь на оперативные данные. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:08

2022-04-13T11:08

2022-04-13T15:35

экономика

россия

андрей белоусов

инфляция

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,66%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, ссылаясь на оперативные данные.Статистическое ведомство опубликует данные по инфляции в России со 2 по 8 апреля вечером в среду. Неделей ранее недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,99% с 1,16%."Последние данные, за прошлую неделю, которые пришли в понедельник, это 0,66%", - сказал Белоусов, выступая в среду на правительственном часе в Совете Федерации.

https://ria.ru/20220407/rubl-1782181768.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, андрей белоусов, инфляция