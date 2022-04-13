https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783267860.html
Белоусов заявил о замедлении инфляции за неделю
Белоусов заявил о замедлении инфляции за неделю - РИА Новости, 13.04.2022
Белоусов заявил о замедлении инфляции за неделю
Недельная инфляция в России замедлилась до 0,66%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, ссылаясь на оперативные данные. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:08
2022-04-13T11:08
2022-04-13T15:35
экономика
россия
андрей белоусов
инфляция
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,66%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, ссылаясь на оперативные данные.Статистическое ведомство опубликует данные по инфляции в России со 2 по 8 апреля вечером в среду. Неделей ранее недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,99% с 1,16%."Последние данные, за прошлую неделю, которые пришли в понедельник, это 0,66%", - сказал Белоусов, выступая в среду на правительственном часе в Совете Федерации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, андрей белоусов, инфляция
11:08 13.04.2022 (обновлено: 15:35 13.04.2022)
Белоусов заявил о замедлении инфляции за неделю
Вице-премьер Белоусов: инфляция за неделю, предварительно, замедлилась до 0,66 процента