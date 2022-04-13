https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783247404.html
Годовая инфляция в Великобритании стала рекордной с 1992 года
Годовая инфляция в Великобритании стала рекордной с 1992 года - РИА Новости, 13.04.2022
Годовая инфляция в Великобритании стала рекордной с 1992 года
Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта ускорилась до 7% с 6,2% месяцем ранее, тем самым обновив рекорд с 1992 года, свидетельствуют данные Бюро... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:13
2022-04-13T09:13
2022-04-13T09:26
экономика
в мире
великобритания
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта ускорилась до 7% с 6,2% месяцем ранее, тем самым обновив рекорд с 1992 года, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).За март потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 0,8% в феврале.Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали ускорения годовой инфляции лишь до 6,7%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 0,7%.При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 6,2% после 5,5% месяцем ранее. За март цены по этому индексу выросли на 0,9%.
https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html
великобритания
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, в мире, великобритания
09:13 13.04.2022 (обновлено: 09:26 13.04.2022)
Годовая инфляция в Великобритании стала рекордной с 1992 года
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до семи процентов, став рекордной с 1992 года
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта ускорилась до 7% с 6,2% месяцем ранее, тем самым обновив рекорд с 1992 года, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
За март потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 0,8% в феврале.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали ускорения годовой инфляции лишь до 6,7%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 0,7%.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 6,2% после 5,5% месяцем ранее. За март цены по этому индексу выросли на 0,9%.