https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783247404.html

Годовая инфляция в Великобритании стала рекордной с 1992 года

Годовая инфляция в Великобритании стала рекордной с 1992 года - РИА Новости, 13.04.2022

Годовая инфляция в Великобритании стала рекордной с 1992 года

Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта ускорилась до 7% с 6,2% месяцем ранее, тем самым обновив рекорд с 1992 года, свидетельствуют данные Бюро... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:13

2022-04-13T09:13

2022-04-13T09:26

экономика

в мире

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770358724_1008:267:3071:1428_1920x0_80_0_0_ce925618a7c5c52829b8e5ad205ba139.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта ускорилась до 7% с 6,2% месяцем ранее, тем самым обновив рекорд с 1992 года, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).За март потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 0,8% в феврале.Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали ускорения годовой инфляции лишь до 6,7%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 0,7%.При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 6,2% после 5,5% месяцем ранее. За март цены по этому индексу выросли на 0,9%.

https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, в мире, великобритания