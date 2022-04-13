https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783234496.html

Байден свалил вину за рост цен в США на Россию

Байден свалил вину за рост цен в США на Россию - РИА Новости, 13.04.2022

Байден свалил вину за рост цен в США на Россию

Резкий рост цен в США в марте произошел по вине России. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в штате Айова. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T04:27

2022-04-13T04:27

2022-04-13T10:14

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Резкий рост цен в США в марте произошел по вине России. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в штате Айова.Байден также заявил, что российская специальная военная операция на Украине привела к росту стоимости газа и продовольствия во всем мире.Американский лидер постарался заверить, что делает все возможное для изменения ситуации, издавая указы, которые якобы призваны замедлить рост цен.К концу марта, согласно данным Минтруда США, цены на потребительские товары увеличились на 8,5 процента в годовом выражении. В феврале этот показатель равнялся 7,9 процента. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны в ответ ввели против России санкции. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучат призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220413/eda-1783240491.html

https://ria.ru/20220412/benzin-1783037661.html

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в мире, сша, россия, украина, донбасс