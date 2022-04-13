https://ria.ru/20220413/imuschestvo-1783126973.html

Активы, заводы, магазины: Украина национализирует российское имущество

Активы, заводы, магазины: Украина национализирует российское имущество - РИА Новости, 13.04.2022

Активы, заводы, магазины: Украина национализирует российское имущество

Каждый день военной операции обходится Киеву в четыре миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. В эту сумму он заложил стоимость разрушенной... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T08:00

2022-04-13T08:00

2022-04-13T07:59

экономика

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Михаил Катков, Алена Казакова. Каждый день военной операции обходится Киеву в четыре миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. В эту сумму он заложил стоимость разрушенной инфраструктуры и общий вред, нанесенный экономике. Теперь на Украине намерены национализировать всю российскую собственность. За последние восемь лет оттуда ушли сотни компаний, но крупный бизнес остался. РИА Новости разбиралось, что угрожает отечественным предпринимателям.От нефтянки до гостиницПо данным Государственной службы статистики (Укрстат), в 2013-м Украина получила 3,8 миллиарда долларов прямых инвестиций из России. Больше вложили только Кипр, Германия и Нидерланды. Отечественный бизнес всегда был очень активен в бывшей советской республике.После воссоединения Крыма с Россией Киев пригрозил массовой национализацией предприятий "государства-агрессора". До дела не дошло, поскольку это противоречит европейским принципам. Тем не менее большинство компаний покинули местный рынок сами.Но для крупного бизнеса это было сложнее. Сбербанк, например, остался, хотя и под другим названием — МР Банк (Международный резервный банк). И теперь его активы могут национализировать, как и Проминвестбанка.То же самое грозит автозаправкам "Татнефть-АЗС-Украина", принадлежащей "Татнефти", а также "Газпромнефть лубрикантс Украина" и "Альянс Ойл Украины" из "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова.Россияне до сих пор контролируют часть энергетических сетей. Как сообщали СМИ, компания VS Energy принадлежала предпринимателю Евгению Гинеру, но в прошлом году единственным акционером стал бывший генеральный директор корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин. В управлении VS Energy находится пять областных энергетических сетей, включая Киевоблэнерго, Николаевоблэнерго, Черновцыоблэнерго. Также компания владеет долями в гостиничном бизнесе и металлургии.Есть еще несколько активов, например Николаевский глиноземный завод Олега Дерипаски. Впрочем, в марте РУСАЛ объявил о приостановке производства из-за логистических проблем. У российского бизнесмена также остается Глуховский карьер кварцитов — предприятие, добывающее высококачественную горную породу в Сумской области.Филарет Гальчев — крупнейший акционер и председатель совета директоров АО "Евроцемент групп". На Украине у него два предприятия: "Пушка" в Краматорске и "Балцем" в Харьковской области.Михаилу Фридману и Петру Авену принадлежало 32,86% и 12,4% акций Альфа-банка соответственно. Они готовятся передать свои доли резидентам Украины, которых согласует Нацбанк."Спортмастер", магазин косметики и парфюмерии BROCARD, "Суши Мастер", а также компания IDS Borjomi, выпускающая минеральную воду "Моршинская", до сих пор работают на Украине.Развод, раздел имуществаКиев полностью прекратил импорт из России, заявила вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко. Она надеется, что это нанесет Москве экономический ущерб. Транзит газа — исключение, поскольку тут речь об интересах Запада.В Федеральной таможенной службе сообщили, что в 2021-м торговый оборот между Россией и Украиной вырос на 22,8% — до 12 284,3 миллиона долларов. При этом экспорт увеличился на 28,8%, а импорт — на 12%. В Госпогранслужбе Украины называют несколько иные цифры: 38,7% (до 10,09 миллиарда), 45,9% и 26,5% соответственно.Разница в 2,2 миллиарда может быть связана с тем, что товары шли в ДНР и ЛНР. Для сравнения, в 2013-м оборот был 39,6 миллиарда.В прошлом году Россия поставляла Киеву минеральные продукты (41% экспорта), товары химической промышленности (19%), машины и транспортное оборудование (12%), продовольствие и сельскохозяйственное сырье (10,7%), металлы и металлические изделия (8,5%). Импорт из Украины: металлы и металлические изделия (32,6%), продукция химпрома (25,8%), машины (24%) и минеральные продукты (8%).Приключения украинцев в РоссииНесмотря на военную спецоперацию, украинский бизнес все еще действует в России, причем не только малый и средний. Олигарх Игорь Коломойский (состояние 1,8 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes за 2021-й), судя по всему, продолжает качать газ в Адыгее. По данным СМИ, через сеть офшорных компаний он вместе с партнером Геннадием Боголюбовым контролирует фирму "Южгазэнерджи". Правда, по официальной информации, в 2020-м она принесла убыток в 80 миллионов рублей.Двадцатый номер украинского Forbes Владислав Чечеткин (470 миллионов долларов) владеет компаниями "Тиу.ру" и "Портал Тиу.ру", занимающимися программным обеспечением, обработкой данных и размещением информации. В 2020-м фирмы принесли доход почти в 180 миллионов рублей, из которых украинский миллиардер выплатил в российский бюджет 22,8 миллиона налогов.Мать Владимира Костельмана (состояние 280 миллионов долларов) занимается недвижимостью в Таганском районе Москвы, а отцу принадлежит гостиничный комплекс "Багира-2003" в Крыму. В 2020-м крымский актив принес 1,8 миллиона рублей.Борис Колесников (190 миллионов долларов) — известный кондитер и бизнес-партнер самого богатого украинца Рината Ахметова. В Курске у него есть фабрика "Конти". В 2021-м предприниматель заявил, что избавился от нее еще четыре года назад, но документального подтверждения не представил. Даже на сайте фабрики на это нет ни единого намека. Зато, по данным украинских СМИ, в том же 2021-м Колесников купил завод "Красная заря" в Иванове. В 2020-м компания "Конти-Рус" заработала 10,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 413,8 миллиона, налоги — 88 миллионов.Александр Слободян сколотил состояние в 125 миллионов евро на пиве "Оболонь". В России его варит Московская пивоваренная компания, переводящая Слободяну лицензионные отчисления.Что найду, то моеУкраинский политолог на условиях анонимности сказал РИА Новости: у него нет никаких сомнений в том, что российское имущество национализируют — вплоть до личного автотранспорта. Причем этой участи не избегнут ни юридические, ни физические лица, в том числе украинцы с видом на жительство в России и россияне, активно критикующие военную спецоперацию. Хотя, конечно, возможность подковерных договоренностей с властями не исключена.Для продолжения бизнеса на Украине надо отказаться от российского гражданства. Те россияне, которые находятся в Киеве, уже так и делают.Что касается сроков, то предстоит описать довольно большой объем движимого и недвижимого имущества. По мнению собеседника РИА Новости, на это уйдет много сил и времени, поэтому всерьез за реализацию программы возьмутся только после завершения военной спецоперации."Процесс разрыва экономических отношений будет болезненным, но он неизбежен. Можно ожидать, что Москва со своей стороны продублирует решения Киева. Было бы странно торговать друг с другом на фоне боевых действий", — отметил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.По словам политолога, хотя за восемь лет торговый оборот сократился примерно в три раза, он был значительным. Некоторые предприятия не могли друг без друга. "Резать придется по живому. Многое было взаимодополняющим. Но я не думаю, что кто-то из россиян откажется от гражданства, лишь бы сохранить бизнес на Украине. Все-таки большинство вели дела по обе стороны границы и, скорее всего, выбор сделают в пользу более крупной экономики и места жительства", — полагает эксперт.Учитывая, что ни Россия, ни Украина официально войну не объявили, вопрос национализации теоретически можно рассмотреть в Международном суде. "Но перспектива этого процесса слишком отдаленная и туманная", — указал юрист-международник Дмитрий Романенко.Национализация частной собственности редко приводит к чему-либо хорошему, да и всегда остается шанс увлечься и дойти до конфискации имущества обычных людей. Где остановятся украинские власти, неизвестно.

https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1782969068.html

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