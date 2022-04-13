https://ria.ru/20220413/ii-1783243359.html
В Москве запустили спецпроект о технологиях искусственного интеллекта
В Москве запустили спецпроект о технологиях искусственного интеллекта - РИА Новости, 13.04.2022
В Москве запустили спецпроект о технологиях искусственного интеллекта
Спецпроект, рассказывающий о технологиях искусственного интеллекта и помогающий разработчикам создавать решения с его использованием, запустили в Москве,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T08:19
2022-04-13T08:19
2022-04-13T08:19
технологии
москва
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спецпроект, рассказывающий о технологиях искусственного интеллекта и помогающий разработчикам создавать решения с его использованием, запустили в Москве, сообщается на сайте мэра Москвы."Все желающие смогут узнать о том, какие проекты с использованием ИИ уже реализуются в Москве, а разработчики - изучить примеры обезличенных наборов данных (датасетов), которые город готов предоставить для обучения алгоритмов", - поясняется в сообщении.Отмечается, что на странице проекта представлены датасеты, в которых есть информация о городских спортивных и культурных мероприятиях, данные о дворах, дорогах и других объектах городского хозяйства, а также информация о состоянии воздуха, воды и почвы. Такие данные можно использовать при создании новых полезных сервисов или разработке эффективных решений для улучшения жизни города."Запуск такого проекта - еще один способ помочь разработчикам создавать новые прорывные проекты во всех сферах городского хозяйства", - приводятся на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
https://ria.ru/20220105/ii-1766599568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва
В Москве запустили спецпроект о технологиях искусственного интеллекта
В Москве запустили спецпроект, посвященный внедрению технологий искусственного интеллекта
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Спецпроект, рассказывающий о технологиях искусственного интеллекта и помогающий разработчикам создавать решения с его использованием, запустили в Москве, сообщается
на сайте мэра Москвы.
"Все желающие смогут узнать о том, какие проекты с использованием ИИ уже реализуются в Москве
, а разработчики - изучить примеры обезличенных наборов данных (датасетов), которые город готов предоставить для обучения алгоритмов", - поясняется в сообщении.
Отмечается, что на странице проекта представлены датасеты, в которых есть информация о городских спортивных и культурных мероприятиях, данные о дворах, дорогах и других объектах городского хозяйства, а также информация о состоянии воздуха, воды и почвы. Такие данные можно использовать при создании новых полезных сервисов или разработке эффективных решений для улучшения жизни города.
"Запуск такого проекта - еще один способ помочь разработчикам создавать новые прорывные проекты во всех сферах городского хозяйства", - приводятся на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.