Рейтинг@Mail.ru
В Москве запустили спецпроект о технологиях искусственного интеллекта - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/ii-1783243359.html
В Москве запустили спецпроект о технологиях искусственного интеллекта
В Москве запустили спецпроект о технологиях искусственного интеллекта - РИА Новости, 13.04.2022
В Москве запустили спецпроект о технологиях искусственного интеллекта
Спецпроект, рассказывающий о технологиях искусственного интеллекта и помогающий разработчикам создавать решения с его использованием, запустили в Москве,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T08:19
2022-04-13T08:19
технологии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_1a5b428317aededdd7d9e9242070264f.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спецпроект, рассказывающий о технологиях искусственного интеллекта и помогающий разработчикам создавать решения с его использованием, запустили в Москве, сообщается на сайте мэра Москвы."Все желающие смогут узнать о том, какие проекты с использованием ИИ уже реализуются в Москве, а разработчики - изучить примеры обезличенных наборов данных (датасетов), которые город готов предоставить для обучения алгоритмов", - поясняется в сообщении.Отмечается, что на странице проекта представлены датасеты, в которых есть информация о городских спортивных и культурных мероприятиях, данные о дворах, дорогах и других объектах городского хозяйства, а также информация о состоянии воздуха, воды и почвы. Такие данные можно использовать при создании новых полезных сервисов или разработке эффективных решений для улучшения жизни города."Запуск такого проекта - еще один способ помочь разработчикам создавать новые прорывные проекты во всех сферах городского хозяйства", - приводятся на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
https://ria.ru/20220105/ii-1766599568.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649396_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_29588fea000f666063da10e998647646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва
08:19 13.04.2022
 
В Москве запустили спецпроект о технологиях искусственного интеллекта

В Москве запустили спецпроект, посвященный внедрению технологий искусственного интеллекта

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спецпроект, рассказывающий о технологиях искусственного интеллекта и помогающий разработчикам создавать решения с его использованием, запустили в Москве, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Все желающие смогут узнать о том, какие проекты с использованием ИИ уже реализуются в Москве, а разработчики - изучить примеры обезличенных наборов данных (датасетов), которые город готов предоставить для обучения алгоритмов", - поясняется в сообщении.
Отмечается, что на странице проекта представлены датасеты, в которых есть информация о городских спортивных и культурных мероприятиях, данные о дворах, дорогах и других объектах городского хозяйства, а также информация о состоянии воздуха, воды и почвы. Такие данные можно использовать при создании новых полезных сервисов или разработке эффективных решений для улучшения жизни города.
"Запуск такого проекта - еще один способ помочь разработчикам создавать новые прорывные проекты во всех сферах городского хозяйства", - приводятся на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.
Прикосновение мужской и искусственной рук - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 03:45Наука
Эксперт: гибрид человека и искусственного интеллекта появится в 2022 году
 
ТехнологииМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала