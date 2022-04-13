https://ria.ru/20220413/humvee-1783235091.html

США планируют передать Украине гаубицы, сообщила Washington Post

США планируют передать Украине гаубицы, сообщила Washington Post - РИА Новости, 13.04.2022

США планируют передать Украине гаубицы, сообщила Washington Post

Пентагон может передать Украине бронированные внедорожники Humvee и современное оборудование, включая гаубицы сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T04:44

2022-04-13T04:44

2022-04-13T05:11

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Пентагон может передать Украине бронированные внедорожники Humvee и современное оборудование, включая гаубицы сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.Предварительные планы, обсуждавшиеся в Вашингтоне, также включали вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотники береговой обороны и защитные костюмы на случай химической, биологической или ядерной атаки. По их словам, неясно, попадут ли все эти пункты в окончательный пакет.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника передавало, что США в среду объявят о дополнительной военной помощи Украине на 750 миллионов долларов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, украина