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США планируют передать Украине гаубицы, сообщила Washington Post - РИА Новости, 13.04.2022
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США планируют передать Украине гаубицы, сообщила Washington Post
США планируют передать Украине гаубицы, сообщила Washington Post - РИА Новости, 13.04.2022
США планируют передать Украине гаубицы, сообщила Washington Post
Пентагон может передать Украине бронированные внедорожники Humvee и современное оборудование, включая гаубицы сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T04:44
2022-04-13T05:11
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Пентагон может передать Украине бронированные внедорожники Humvee и современное оборудование, включая гаубицы сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.Предварительные планы, обсуждавшиеся в Вашингтоне, также включали вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотники береговой обороны и защитные костюмы на случай химической, биологической или ядерной атаки. По их словам, неясно, попадут ли все эти пункты в окончательный пакет.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника передавало, что США в среду объявят о дополнительной военной помощи Украине на 750 миллионов долларов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, россия, украина
04:44 13.04.2022 (обновлено: 05:11 13.04.2022)
 
США планируют передать Украине гаубицы, сообщила Washington Post

WP: США могут передать Украине внедорожники Humvee и другое современное оборудование

© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкАмериканские бронированные автомобили Humvee
Американские бронированные автомобили Humvee - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Американские бронированные автомобили Humvee. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Пентагон может передать Украине бронированные внедорожники Humvee и современное оборудование, включая гаубицы сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Американские чиновники заявили, что администрация (президента США Джо) Байдена готова резко расширить спектр вооружений, которые она поставляет Украине, при этом Пентагон намерен передать бронированные Humvee и другое современное оборудование. Новый пакет помощи может стоить 750 миллионов долларов", - говорится в сообщении газеты.
Предварительные планы, обсуждавшиеся в Вашингтоне, также включали вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотники береговой обороны и защитные костюмы на случай химической, биологической или ядерной атаки. По их словам, неясно, попадут ли все эти пункты в окончательный пакет.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника передавало, что США в среду объявят о дополнительной военной помощи Украине на 750 миллионов долларов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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