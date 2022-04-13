https://ria.ru/20220413/hanks-1783270315.html
Том Хэнкс спродюсирует сериал о Второй мировой войне
Том Хэнкс спродюсирует сериал о Второй мировой войне - РИА Новости, 13.04.2022
Том Хэнкс спродюсирует сериал о Второй мировой войне
Продюсерская компания Тома Хэнкса и Гэри Гетцмана Playtone заключила многолетний эксклюзивный котракт с Apple TV+, сообщает Deadline. Один из проектов,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:43
2022-04-13T11:43
2022-04-13T11:43
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том хэнкс
apple
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Продюсерская компания Тома Хэнкса и Гэри Гетцмана Playtone заключила многолетний эксклюзивный котракт с Apple TV+, сообщает Deadline. Один из проектов, продвижением которого займется фирма, — сериал "Властелины воздуха". Он основан на документальном романе Дональда Л. Миллера. В книге рассказывается об американских бомбардировщиках, участвовавших в воздушных боях в годы Второй мировой войны.Главные роли в сериале исполняют Остин Батлер, сыгравший Элвиса Пресли в предстоящем байопике Базза Лурмана о короле рок-н-ролла, и Барри Кеоган, звезда "Убийства священного оленя" и "Вечных". Над проектом также работает кинокомпания Стивена Спилберга Amblin Television.Премьера шоу "Властелины воздуха" запланирована на 2022 год. Но точная дата релиза пока не объявлялась.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, том хэнкс, apple, элвис пресли
Том Хэнкс спродюсирует сериал о Второй мировой войне
Том Хэнкс спродюсирует сериал Apple TV+ о Второй мировой войне
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Продюсерская компания Тома Хэнкса и Гэри Гетцмана Playtone заключила многолетний эксклюзивный котракт с Apple TV+, сообщает
Deadline. Один из проектов, продвижением которого займется фирма, — сериал "Властелины воздуха".
Он основан на документальном романе Дональда Л. Миллера. В книге рассказывается об американских бомбардировщиках, участвовавших в воздушных боях в годы Второй мировой войны.
Главные роли в сериале исполняют Остин Батлер, сыгравший Элвиса Пресли в предстоящем байопике Базза Лурмана о короле рок-н-ролла, и Барри Кеоган, звезда "Убийства священного оленя" и "Вечных".
Над проектом также работает кинокомпания Стивена Спилберга Amblin Television.
Премьера шоу "Властелины воздуха" запланирована на 2022 год. Но точная дата релиза пока не объявлялась.