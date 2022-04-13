https://ria.ru/20220413/hanks-1783270315.html

Том Хэнкс спродюсирует сериал о Второй мировой войне

Том Хэнкс спродюсирует сериал о Второй мировой войне - РИА Новости, 13.04.2022

Том Хэнкс спродюсирует сериал о Второй мировой войне

Продюсерская компания Тома Хэнкса и Гэри Гетцмана Playtone заключила многолетний эксклюзивный котракт с Apple TV+, сообщает Deadline. Один из проектов,... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:43

2022-04-13T11:43

2022-04-13T11:43

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Продюсерская компания Тома Хэнкса и Гэри Гетцмана Playtone заключила многолетний эксклюзивный котракт с Apple TV+, сообщает Deadline. Один из проектов, продвижением которого займется фирма, — сериал "Властелины воздуха". Он основан на документальном романе Дональда Л. Миллера. В книге рассказывается об американских бомбардировщиках, участвовавших в воздушных боях в годы Второй мировой войны.Главные роли в сериале исполняют Остин Батлер, сыгравший Элвиса Пресли в предстоящем байопике Базза Лурмана о короле рок-н-ролла, и Барри Кеоган, звезда "Убийства священного оленя" и "Вечных". Над проектом также работает кинокомпания Стивена Спилберга Amblin Television.Премьера шоу "Властелины воздуха" запланирована на 2022 год. Но точная дата релиза пока не объявлялась.

https://ria.ru/20220413/winslet-1783090361.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, том хэнкс, apple, элвис пресли