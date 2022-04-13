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В Донбассе и в Херсонской области проводятся шесть гуманитарных акций - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/gumpomosch-1783421162.html
В Донбассе и в Херсонской области проводятся шесть гуманитарных акций
В Донбассе и в Херсонской области проводятся шесть гуманитарных акций - РИА Новости, 13.04.2022
В Донбассе и в Херсонской области проводятся шесть гуманитарных акций
В среду в Донбассе и в Херсонской области проводятся шесть гуманитарных акций, жителям передается более 420 тонн продуктов и предметов первой необходимости,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T21:59
2022-04-13T21:59
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
гуманитарная помощь
продукты
луганская народная республика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В среду в Донбассе и в Херсонской области проводятся шесть гуманитарных акций, жителям передается более 420 тонн продуктов и предметов первой необходимости, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Тринадцатого апреля 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых населению передается 421 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев на брифинге.Всего же начиная со 2 марта, РФ уже доставила на Украину 11437,8 тонны гуманитарных грузов, проведено 814 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 195 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, отметил генерал.Кроме того, на пунктах сбора подготовлено свыше 22 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220413/gumpomosch-1783342158.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, донбасс, гуманитарная помощь, продукты, луганская народная республика, херсонская область
21:59 13.04.2022
 
В Донбассе и в Херсонской области проводятся шесть гуманитарных акций

Минобороны России: в Донбассе и в Херсонской области проводится раздача 420 тонн гумпомощи

© РИА Новости / Алексей МайшевРаздача гумпомощи
Раздача гумпомощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Раздача гумпомощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В среду в Донбассе и в Херсонской области проводятся шесть гуманитарных акций, жителям передается более 420 тонн продуктов и предметов первой необходимости, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Тринадцатого апреля 2022 года проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых населению передается 421 тонна предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев на брифинге.
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Всего же начиная со 2 марта, РФ уже доставила на Украину 11437,8 тонны гуманитарных грузов, проведено 814 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 195 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания, отметил генерал.
Кроме того, на пунктах сбора подготовлено свыше 22 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, добавил Мизинцев.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассГуманитарная помощьПродуктыЛуганская Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
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