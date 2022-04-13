https://ria.ru/20220413/gumpomosch-1783342158.html

РПЦ передала беженцам и пострадавшим на Украине более 670 тонн гумпомощи

РПЦ передала беженцам и пострадавшим на Украине более 670 тонн гумпомощи - РИА Новости, 13.04.2022

РПЦ передала беженцам и пострадавшим на Украине более 670 тонн гумпомощи

Русская православная церковь (РПЦ) передала более 670 тонн гуманитарной помощи беженцам из Украины, ДНР и ЛНР, а также пострадавшим от конфликта. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:41

2022-04-13T15:41

2022-04-13T15:41

обострение ситуации в днр и лнр

русская православная церковь

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беженцы

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) передала более 670 тонн гуманитарной помощи беженцам из Украины, ДНР и ЛНР, а также пострадавшим от конфликта."В России церковь собрала и передала более 670 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта. Из них более 380 тонн направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую епархии", - говорится в сообщении синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.Наибольшее число обращений – более 100 в день – фиксируется в церковных центрах помощи в Белгороде, Симферополе и Ростове-на-Дону, более 90 человек ежедневно приходят за помощью в московский церковный штаб помощи беженцам, сообщает отдел. При этом в синодальный отдел по благотворительности поступило свыше 196 миллионов рублей, собранных в помощь беженцам.Только храмы Москвы и Московской области за последнее время собрали 65 тонн гуманитарной помощи, сбор в апреле состоялся также в 19 епархиях Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Собранные гуманитарные грузы отправляются в логистические центры синодального отдела по благотворительности, которые открыты в Москве, Подольске, Белгороде, Ростове-на-Дону и Симферополе.Ранее Межрелигиозная рабочая группа по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии собрала более 15 тонн гумпомощи для отправки в Мариуполь. В сборе приняли участие РПЦ, Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви, Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Российский объединенный союз христиан веры евангельской (пятидесятников), Буддийская традиционная сангха России, Евро-Азиатский дивизион Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, Евангелическо-лютеранская церковь России, Католическая архиепархия Божией Матери в Москве, Русская православная старообрядческая церковь и Фонд "Национальная духовная трапеза". Им оказали содействие Минобороны, МЧС и организация ветеранов "Боевое братство".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/bezhentsy-1782933579.html

https://ria.ru/20220412/aktsiya-1783204226.html

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русская православная церковь, ситуация в днр и лнр, донбасс, лнр, днр, беженцы