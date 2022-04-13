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В Южной Корее заявили о возможности расширить гумпомощь Украине

В Южной Корее заявили о возможности расширить гумпомощь Украине - РИА Новости, 13.04.2022

В Южной Корее заявили о возможности расширить гумпомощь Украине

Представитель офиса избранного президента Южной Кореи Пэ Хён Чжин сказала, что новая администрация страны во главе с президентом Юн Сок Ёлем рассмотрит... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T06:42

2022-04-13T06:42

2022-04-13T06:43

в мире

южная корея

украина

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СЕУЛ, 13 апр – РИА Новости. Представитель офиса избранного президента Южной Кореи Пэ Хён Чжин сказала, что новая администрация страны во главе с президентом Юн Сок Ёлем рассмотрит дальнейшее расширение гуманитарной помощи Украине после начала своей работы в мае.Ранее сообщалось, что действующая администрация решила в дополнение к уже доставленной в Украину гумпомощи на 10 миллионов долларов поставить туда товаров еще на 30 миллионов долларов. Со следующей недели будут отправлены военные товары на сумму два миллиарда вон (примерно 1,6 миллиона долларов), такие как бронежилеты, шлемы, медикаменты и сухие пайки. Поставки будут осуществляться гражданскими авиарейсами в Европу. В марте Сеул уже поставил Украине военных товаров на один миллиард вон (примерно 816 тысяч долларов).Также Корейская ассоциация фармацевтических и биофармацевтических производителей информировала, что поставит Украине гуманитарной и медицинской помощи на три миллиарда вон (примерно 2,45 миллиона долларов).В то же время Украина продолжает повторять просьбы к Южной Корее отправить ей оружие. Министерство обороны Сеула не раз заявляло, что не будет поставлять Украине летальные вооружения.По данным источников агентства Рёнхап, позиция южнокорейского правительства "неизменна", и поставок летального оружия не планируется.

https://ria.ru/20220413/humvee-1783235091.html

южная корея

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, южная корея, украина