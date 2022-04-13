https://ria.ru/20220413/gretsiya-1783287102.html

В Греции отменят сертификаты о вакцинации для посещения закрытых помещений

В Греции отменят сертификаты о вакцинации для посещения закрытых помещений - РИА Новости, 13.04.2022

В Греции отменят сертификаты о вакцинации для посещения закрытых помещений

В Греции с 1 мая не нужны сертификаты вакцинации и справки переболевшего для посещения закрытых помещений, сообщил министр здравоохранения Танос Плеврис в... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:29

2022-04-13T14:29

2022-04-13T14:29

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АФИНЫ, 13 апр — РИА Новости. В Греции с 1 мая не нужны сертификаты вакцинации и справки переболевшего для посещения закрытых помещений, сообщил министр здравоохранения Танос Плеврис в среду. "С 1 мая по 31 августа отменяется требование предъявлять справки о прививках или перенесенном заболевании. Это означает также, что там, где был обязательным тест, его не нужно будет делать", — уточнил Плеврис.Он отметил, что ослабить ограничительные меры позволяет эпидемиологическая обстановка. Однако действовать послабления будут только во время высокого туристического сезона."В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об отмене европейского сертификата о прививках для въезда в страну", — продолжил Плеврис.

https://ria.ru/20220413/chili-1783273012.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

греция, сертификат о вакцинации, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, туристы, прививки, медицинские маски