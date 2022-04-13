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В Греции отменят сертификаты о вакцинации для посещения закрытых помещений - РИА Новости, 13.04.2022
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Туризм
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В Греции отменят сертификаты о вакцинации для посещения закрытых помещений
В Греции отменят сертификаты о вакцинации для посещения закрытых помещений - РИА Новости, 13.04.2022
В Греции отменят сертификаты о вакцинации для посещения закрытых помещений
В Греции с 1 мая не нужны сертификаты вакцинации и справки переболевшего для посещения закрытых помещений, сообщил министр здравоохранения Танос Плеврис в... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:29
2022-04-13T14:29
туризм
греция
сертификат о вакцинации
коронавирус covid-19
новости - туризм
туризм
туристы
прививки
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АФИНЫ, 13 апр — РИА Новости. В Греции с 1 мая не нужны сертификаты вакцинации и справки переболевшего для посещения закрытых помещений, сообщил министр здравоохранения Танос Плеврис в среду. "С 1 мая по 31 августа отменяется требование предъявлять справки о прививках или перенесенном заболевании. Это означает также, что там, где был обязательным тест, его не нужно будет делать", — уточнил Плеврис.Он отметил, что ослабить ограничительные меры позволяет эпидемиологическая обстановка. Однако действовать послабления будут только во время высокого туристического сезона."В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об отмене европейского сертификата о прививках для въезда в страну", — продолжил Плеврис.
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греция, сертификат о вакцинации, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, туристы, прививки, медицинские маски
14:29 13.04.2022
 
В Греции отменят сертификаты о вакцинации для посещения закрытых помещений

Власти Греции отменят сертификаты о вакцинации для посещения закрытых помещений с 1 мая

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОстров Родос. Город Родос. Старый город. Дворец Великого Магистра, 13 век.
Остров Родос. Город Родос. Старый город. Дворец Великого Магистра, 13 век. - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 13 апр — РИА Новости. В Греции с 1 мая не нужны сертификаты вакцинации и справки переболевшего для посещения закрытых помещений, сообщил министр здравоохранения Танос Плеврис в среду.
"С 1 мая по 31 августа отменяется требование предъявлять справки о прививках или перенесенном заболевании. Это означает также, что там, где был обязательным тест, его не нужно будет делать", — уточнил Плеврис.
Он отметил, что ослабить ограничительные меры позволяет эпидемиологическая обстановка. Однако действовать послабления будут только во время высокого туристического сезона.
"В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об отмене европейского сертификата о прививках для въезда в страну", — продолжил Плеврис.
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