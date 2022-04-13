https://ria.ru/20220413/gottfrid-1783233302.html

Умер американский комик и актер Гилберт Готтфрид

Умер американский комик и актер Гилберт Готтфрид - РИА Новости, 13.04.2022

Умер американский комик и актер Гилберт Готтфрид

Американский стендап-комик, актер кино и озвучивания Гилберт Готтфрид, которому принадлежит голос попугая Яго в знаменитых мультфильмах про Аладдина, скончался... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T03:18

2022-04-13T03:18

2022-04-13T03:18

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Американский стендап-комик, актер кино и озвучивания Гилберт Готтфрид, которому принадлежит голос попугая Яго в знаменитых мультфильмах про Аладдина, скончался на 68-м году жизни.О смерти комика после продолжительной болезни сообщили во вторник его родные в Twitter, призвав поклонников "продолжать смеяться в его честь".Актер родился в 1955 году и начал карьеру в стендапе в 15 лет. Впоследствии он получил работу на телевидении, обрел популярность как актер озвучивания, а также участвовал в эпизодических ролях в кино и на телевидении.Одно из достижений в его карьере - голос попугая Яго в мультфильмах об Аладдине производства компании Disney. Он озвучил этого персонажа в знаменитой картине 1992 года, а также всех последующих сиквелах и мультсериалах.

https://ria.ru/20220410/pisatel-1782754476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша