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Умер американский комик и актер Гилберт Готтфрид
Умер американский комик и актер Гилберт Готтфрид - РИА Новости, 13.04.2022
Умер американский комик и актер Гилберт Готтфрид
Американский стендап-комик, актер кино и озвучивания Гилберт Готтфрид, которому принадлежит голос попугая Яго в знаменитых мультфильмах про Аладдина, скончался... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T03:18
2022-04-13T03:18
2022-04-13T03:18
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Американский стендап-комик, актер кино и озвучивания Гилберт Готтфрид, которому принадлежит голос попугая Яго в знаменитых мультфильмах про Аладдина, скончался на 68-м году жизни.О смерти комика после продолжительной болезни сообщили во вторник его родные в Twitter, призвав поклонников "продолжать смеяться в его честь".Актер родился в 1955 году и начал карьеру в стендапе в 15 лет. Впоследствии он получил работу на телевидении, обрел популярность как актер озвучивания, а также участвовал в эпизодических ролях в кино и на телевидении.Одно из достижений в его карьере - голос попугая Яго в мультфильмах об Аладдине производства компании Disney. Он озвучил этого персонажа в знаменитой картине 1992 года, а также всех последующих сиквелах и мультсериалах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Умер американский комик и актер Гилберт Готтфрид
Умер американский комик и актер Гилберт Готтфрид, озвучивший попугая Яго в "Аладдине"
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Американский стендап-комик, актер кино и озвучивания Гилберт Готтфрид, которому принадлежит голос попугая Яго в знаменитых мультфильмах про Аладдина, скончался на 68-м году жизни.
О смерти комика после продолжительной болезни сообщили во вторник его родные в Twitter, призвав поклонников "продолжать смеяться в его честь".
"Помимо того, что Гилберт был самым узнаваемым голосом в комедиях, он также был чудесным мужем, братом, другом, а также отцом для двух своих детей. Хотя сегодня и печальный день для всех нас, мы просим вас продолжать смеяться в его честь настолько громко, насколько это возможно", - говорится в заявлении семьи Готтфрида.
Актер родился в 1955 году и начал карьеру в стендапе в 15 лет. Впоследствии он получил работу на телевидении, обрел популярность как актер озвучивания, а также участвовал в эпизодических ролях в кино и на телевидении.
Одно из достижений в его карьере - голос попугая Яго в мультфильмах об Аладдине производства компании Disney. Он озвучил этого персонажа в знаменитой картине 1992 года, а также всех последующих сиквелах и мультсериалах.