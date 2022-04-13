https://ria.ru/20220413/gospodderzhka-1783404023.html

Дмитрий Патрушев и Максим Егоров обсудили вопросы господдержки АПК региона

Дмитрий Патрушев и Максим Егоров обсудили вопросы господдержки АПК региона - РИА Новости, 13.04.2022

Дмитрий Патрушев и Максим Егоров обсудили вопросы господдержки АПК региона

Работу агропромышленного комплекса Тамбовской области, подготовку к посевной кампании и господдержку аграриев сегодня обсудили министр сельского хозяйства... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T19:59

2022-04-13T19:59

2022-04-13T19:59

тамбовская область

тамбовская область

россия

экономика

дмитрий патрушев

максим егоров

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Работу агропромышленного комплекса Тамбовской области, подготовку к посевной кампании и господдержку аграриев сегодня обсудили министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и глава региона Максим Егоров на рабочей встрече в Минсельхозе России, сообщила пресс-служба областного правительства.В 2021 году Тамбовская область увеличила сбор масличных и сои. В текущем году регион планирует расширить посевные площади, в том числе по озимой пшенице и овощам борщевого набора. Аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами для проведения весенних полевых работ. При этом область ежегодно наращивает объем внесения минеральных удобрений – сейчас он значительно превышает средний показатель по стране.Системная работа по увеличению производства продукции растениеводства напрямую зависит от развития мелиорации. В регионе задействовано 100% от имеющихся мелиорированных сельхозугодий, что является хорошей основой для реализации госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса.По итогам 2021 года в регионе выросло производство скота и птицы. Также в штатном режиме работает пищевая и перерабатывающая промышленность. За первые месяцы текущего года выросло производство сахара, сливочного масла и питьевого молока.Кроме того, в рамках встречи стороны рассмотрели вопросы государственной поддержки агропромышленного комплекса области и развития сельских территорий. Регион демонстрирует высокий уровень освоения средств по этим направлениям. Так, по Госпрограмме АПК в 2021 году он превысил 99,9%, а по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" – 100%. В текущем году освоение также выше среднероссийских показателей.Егоров сообщил Патрушеву о доведении средств государственной поддержки до растениеводов области. От данной работы зависит успех посевной. Тамбовские аграрии уже получили пятую часть средств, выделенных из федерального бюджета, что выше темпов в целом по России.

https://ria.ru/20211020/myaso-1755466965.html

https://ria.ru/20211208/eksport-1762834304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, россия, экономика, дмитрий патрушев, максим егоров