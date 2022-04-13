Антонов: Госдеп стремится "очернить государственный строй неугодных стран"
Посол России Антонов: Госдеп стремится "очернить государственный строй неугодных стран"
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов в связи с публикацией госдепартаментом доклада по ситуации с правами человека в мире за 2021 год заявил, что госдеп стремится "очернить государственный строй неугодных стран".
Во вторник госдепартамент США в докладе о состоянии прав человека в мире за 2021 год рутинно обвинил власти России во всевозможных нарушениях – от внесудебных расправ до отсутствия возможности у населения мирным путем менять правительство. Доклад не охватывает периода спецоперации на Украине. В РФ подобные утверждения категорически отвергают. Список претензий не претерпел существенных изменений в сравнении с предшествующим докладом, о несогласии с которым тогда заявляли в Кремле.
Антонов подчеркнул, что прежде чем осуждать другие страны в нарушении прав и свобод человека, Вашингтону следует озаботиться решением собственных проблем. По его словам, в США на подъеме расизм, антисемитизм, исламофобия и другие проявления нетерпимости, а также продолжается беспрецедентная русофобия.
"Для нас очевидно, что пропагандистские опусы госдепартамента имеют целью очернить государственный строй неугодных стран и получить предлог для вмешательства в их внутренние дела", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном в Telegram-канале посольства.
У него вызывает недоумение тот факт, что США не поддерживают ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН против героизации нацизма.
Антонов также отметил негуманную политику властей США против иммигрантов. Он добавил, что Вашингтон замалчивает случаи применения в спецтюрьме Гуантанамо пыток, бесчеловечного обращения с узниками.