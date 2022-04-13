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Экономика Германии вырастет меньше прогноза на 2022 год, считают эксперты - РИА Новости, 13.04.2022
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Экономика Германии вырастет меньше прогноза на 2022 год, считают эксперты
Экономика Германии вырастет меньше прогноза на 2022 год, считают эксперты - РИА Новости, 13.04.2022
Экономика Германии вырастет меньше прогноза на 2022 год, считают эксперты
Экономический рост в ФРГ в 2022 году составит только 2,7%, еще осенью прогноз предусматривал 4,8%, инфляция составит 6,1%, заявил на брифинге в Берлине... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:01
2022-04-13T12:01
в мире
экономика
германия
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БЕРЛИН, 13 апр – РИА Новости. Экономический рост в ФРГ в 2022 году составит только 2,7%, еще осенью прогноз предусматривал 4,8%, инфляция составит 6,1%, заявил на брифинге в Берлине вице-президент и директор департамента конъюнктуры института мировой экономики в Киле Штефан Котс."Немецкая конъюнктура находится в сложном процессе развития, эффекты после отмены ограничений, вызванных пандемией, последствия кризиса коронавируса, шоковое воздействие войны на Украине ведут к противоположным течениям в конъюнктуре", — сказал Котс, представляя совместный прогноз, подготовленный ведущими экономическими институтами Германии для министерства экономики.В случае немедленной остановки поставок российского газа экономике Германии грозит "жесткая рецессия", добавил эксперт. Согласно докладу, рост ВВП в 2022 году может сократиться до 1,9% в этом году, в 2023 году – упасть еще на 2,2%, при этом самый сильный экономический спад ожидается во втором квартале будущего года - с минусом почти в 5%.В январе министерство экономики опубликовало собственный прогноз роста ВВП на 2022 год, который был скорректирован в сторону понижения – с 4,1 до 3,6% по сравнению с аналогичным прогнозом, который был сделан осенью 2021 года. С января экспертные сообщества несколько раз понижали прогноз ведомства. В конце марта совет по экономическому развитию снизил прогноз развития на 2022 год из-за ситуации на Украине, рост ВВП может составить всего 1,8%, в ноябре прошлого года эксперты совета прогнозировали на текущий год 4,6% роста. Один из ведущих экономических институтов Германии IfW Kiel снизил в середине марта прогноз роста ВВП страны в 2022 году почти вдвое из-за ситуации на Украине: теперь ожидает рост в 2,1% вместо прогнозировавшихся 4%.
https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783247404.html
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в мире, экономика, германия
12:01 13.04.2022
 
Экономика Германии вырастет меньше прогноза на 2022 год, считают эксперты

Эксперты: экономический рост в Германии в 2022 году составит только 2,7 процента

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
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БЕРЛИН, 13 апр – РИА Новости. Экономический рост в ФРГ в 2022 году составит только 2,7%, еще осенью прогноз предусматривал 4,8%, инфляция составит 6,1%, заявил на брифинге в Берлине вице-президент и директор департамента конъюнктуры института мировой экономики в Киле Штефан Котс.
"Немецкая конъюнктура находится в сложном процессе развития, эффекты после отмены ограничений, вызванных пандемией, последствия кризиса коронавируса, шоковое воздействие войны на Украине ведут к противоположным течениям в конъюнктуре", — сказал Котс, представляя совместный прогноз, подготовленный ведущими экономическими институтами Германии для министерства экономики.
В случае немедленной остановки поставок российского газа экономике Германии грозит "жесткая рецессия", добавил эксперт. Согласно докладу, рост ВВП в 2022 году может сократиться до 1,9% в этом году, в 2023 году – упасть еще на 2,2%, при этом самый сильный экономический спад ожидается во втором квартале будущего года - с минусом почти в 5%.
В январе министерство экономики опубликовало собственный прогноз роста ВВП на 2022 год, который был скорректирован в сторону понижения – с 4,1 до 3,6% по сравнению с аналогичным прогнозом, который был сделан осенью 2021 года. С января экспертные сообщества несколько раз понижали прогноз ведомства. В конце марта совет по экономическому развитию снизил прогноз развития на 2022 год из-за ситуации на Украине, рост ВВП может составить всего 1,8%, в ноябре прошлого года эксперты совета прогнозировали на текущий год 4,6% роста. Один из ведущих экономических институтов Германии IfW Kiel снизил в середине марта прогноз роста ВВП страны в 2022 году почти вдвое из-за ситуации на Украине: теперь ожидает рост в 2,1% вместо прогнозировавшихся 4%.
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