https://ria.ru/20220413/germaniya-1783280502.html

Экономика Германии вырастет меньше прогноза на 2022 год, считают эксперты

Экономика Германии вырастет меньше прогноза на 2022 год, считают эксперты - РИА Новости, 13.04.2022

Экономика Германии вырастет меньше прогноза на 2022 год, считают эксперты

Экономический рост в ФРГ в 2022 году составит только 2,7%, еще осенью прогноз предусматривал 4,8%, инфляция составит 6,1%, заявил на брифинге в Берлине... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:01

2022-04-13T12:01

2022-04-13T12:01

в мире

экономика

германия

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БЕРЛИН, 13 апр – РИА Новости. Экономический рост в ФРГ в 2022 году составит только 2,7%, еще осенью прогноз предусматривал 4,8%, инфляция составит 6,1%, заявил на брифинге в Берлине вице-президент и директор департамента конъюнктуры института мировой экономики в Киле Штефан Котс."Немецкая конъюнктура находится в сложном процессе развития, эффекты после отмены ограничений, вызванных пандемией, последствия кризиса коронавируса, шоковое воздействие войны на Украине ведут к противоположным течениям в конъюнктуре", — сказал Котс, представляя совместный прогноз, подготовленный ведущими экономическими институтами Германии для министерства экономики.В случае немедленной остановки поставок российского газа экономике Германии грозит "жесткая рецессия", добавил эксперт. Согласно докладу, рост ВВП в 2022 году может сократиться до 1,9% в этом году, в 2023 году – упасть еще на 2,2%, при этом самый сильный экономический спад ожидается во втором квартале будущего года - с минусом почти в 5%.В январе министерство экономики опубликовало собственный прогноз роста ВВП на 2022 год, который был скорректирован в сторону понижения – с 4,1 до 3,6% по сравнению с аналогичным прогнозом, который был сделан осенью 2021 года. С января экспертные сообщества несколько раз понижали прогноз ведомства. В конце марта совет по экономическому развитию снизил прогноз развития на 2022 год из-за ситуации на Украине, рост ВВП может составить всего 1,8%, в ноябре прошлого года эксперты совета прогнозировали на текущий год 4,6% роста. Один из ведущих экономических институтов Германии IfW Kiel снизил в середине марта прогноз роста ВВП страны в 2022 году почти вдвое из-за ситуации на Украине: теперь ожидает рост в 2,1% вместо прогнозировавшихся 4%.

https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783247404.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, германия