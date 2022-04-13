https://ria.ru/20220413/genotsid-1783412944.html

Гутерреш заявил, что не берется судить, происходит ли на Украине геноцид

Гутерреш заявил, что не берется судить, происходит ли на Украине геноцид - РИА Новости, 13.04.2022

Гутерреш заявил, что не берется судить, происходит ли на Украине геноцид

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не берется судить о том, происходит ли на Украине геноцид, поскольку такого рода заключения являются прерогативой... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T21:02

2022-04-13T21:02

2022-04-13T21:02

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вооруженные силы украины

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ООН, 13 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не берется судить о том, происходит ли на Украине геноцид, поскольку такого рода заключения являются прерогативой соответствующих юридических структур."Понятие "геноцид" четко определяется международным правом. И мы в ООН опираемся на окончательное определение соответствующих юридических структур. Так что мы глубоко обеспокоены нарушением прав человека. Но мы оставляем определение того, является ли ситуация геноцидом или нет, юридическим органам, которые имеют к этому отношение", - сказал Гутерреш на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, считает ли он происходящее на Украине геноцидом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/genotsid-1783342921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, донбасс, оон, антониу гутерреш, украина, вооруженные силы украины