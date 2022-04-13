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Гутерреш заявил, что не берется судить, происходит ли на Украине геноцид - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/genotsid-1783412944.html
Гутерреш заявил, что не берется судить, происходит ли на Украине геноцид
Гутерреш заявил, что не берется судить, происходит ли на Украине геноцид - РИА Новости, 13.04.2022
Гутерреш заявил, что не берется судить, происходит ли на Украине геноцид
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не берется судить о том, происходит ли на Украине геноцид, поскольку такого рода заключения являются прерогативой... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T21:02
2022-04-13T21:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донбасс
оон
антониу гутерреш
украина
вооруженные силы украины
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ООН, 13 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не берется судить о том, происходит ли на Украине геноцид, поскольку такого рода заключения являются прерогативой соответствующих юридических структур."Понятие "геноцид" четко определяется международным правом. И мы в ООН опираемся на окончательное определение соответствующих юридических структур. Так что мы глубоко обеспокоены нарушением прав человека. Но мы оставляем определение того, является ли ситуация геноцидом или нет, юридическим органам, которые имеют к этому отношение", - сказал Гутерреш на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, считает ли он происходящее на Украине геноцидом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, донбасс, оон, антониу гутерреш, украина, вооруженные силы украины
21:02 13.04.2022
 
Гутерреш заявил, что не берется судить, происходит ли на Украине геноцид

Генсек ООН Гутерреш заявил, что не берется судить о том, происходит ли на Украине геноцид

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в населенном пункте Фрунзе в ЛНР
Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в населенном пункте Фрунзе в ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в населенном пункте Фрунзе в ЛНР. Архивное фото
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ООН, 13 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не берется судить о том, происходит ли на Украине геноцид, поскольку такого рода заключения являются прерогативой соответствующих юридических структур.
"Понятие "геноцид" четко определяется международным правом. И мы в ООН опираемся на окончательное определение соответствующих юридических структур. Так что мы глубоко обеспокоены нарушением прав человека. Но мы оставляем определение того, является ли ситуация геноцидом или нет, юридическим органам, которые имеют к этому отношение", - сказал Гутерреш на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, считает ли он происходящее на Украине геноцидом.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 15:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Правительство объяснило отказ Макрона назвать события на Украине геноцидом
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонбассООНАнтониу ГутеррешУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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