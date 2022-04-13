Гутерреш заявил, что не берется судить, происходит ли на Украине геноцид
Генсек ООН Гутерреш заявил, что не берется судить о том, происходит ли на Украине геноцид
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в населенном пункте Фрунзе в ЛНР
Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в населенном пункте Фрунзе в ЛНР. Архивное фото
ООН, 13 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не берется судить о том, происходит ли на Украине геноцид, поскольку такого рода заключения являются прерогативой соответствующих юридических структур.
"Понятие "геноцид" четко определяется международным правом. И мы в ООН опираемся на окончательное определение соответствующих юридических структур. Так что мы глубоко обеспокоены нарушением прав человека. Но мы оставляем определение того, является ли ситуация геноцидом или нет, юридическим органам, которые имеют к этому отношение", - сказал Гутерреш на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, считает ли он происходящее на Украине геноцидом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.