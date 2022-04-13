Россия и Белоруссия будут расследовать геноцид народов СССР в войну
Прокуроры России и Белоруссии будут совместно расследовать геноцид народов СССР в войну
Гитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Генеральные прокуратуры РФ и Белоруссии подписали распоряжение о создании рабочей группы для расследования обстоятельств геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства.
В состав рабочей группы для обмена информацией, опытом, а также для недопустимости реабилитации идей нацизма в современных реалиях вошли опытные и квалифицированные работники двух ведомств. В частности, с российской стороны – представители Главной военной прокуратуры, главного управления международно-правового сотрудничества, управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.
По информации Генпрокуратуры РФ, многие из них работают на данном направлении с 2019 года, принимали участие в изучении и рассекречивании архивных материалов; вели надзор за расследованием уголовного дела о геноциде советского народа; участвовали в подготовке и направлении в суды в порядке гражданского судопроизводства исков о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов Советского Союза установленных и вновь выявленных преступлений.
Российские правоохранительные органы, поисковики и историки ведут большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Полученные данные необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения.
В октябре 2020 года Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.
В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области. В марте 2022 года Ростовский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы войны на территории Ростовской области, где ими было убито свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных.
21 февраля, 12:14В Ростовской области возбудили дело о геноциде во время войны