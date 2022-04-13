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Россия и Белоруссия будут расследовать геноцид народов СССР в войну - РИА Новости, 13.04.2022
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Россия и Белоруссия будут расследовать геноцид народов СССР в войну
Россия и Белоруссия будут расследовать геноцид народов СССР в войну - РИА Новости, 13.04.2022
Россия и Белоруссия будут расследовать геноцид народов СССР в войну
Генеральные прокуратуры РФ и Белоруссии подписали распоряжение о создании рабочей группы для расследования обстоятельств геноцида советского народа в годы... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:32
2022-04-13T16:32
новгородская область
белоруссия
россия
псковский областной суд
генеральная прокуратура рф
главная военная прокуратура
общество
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Генеральные прокуратуры РФ и Белоруссии подписали распоряжение о создании рабочей группы для расследования обстоятельств геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства."Подписано распоряжение Генеральной прокуратуры РФ и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о создании совместной рабочей группы по установлению обстоятельств геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.В состав рабочей группы для обмена информацией, опытом, а также для недопустимости реабилитации идей нацизма в современных реалиях вошли опытные и квалифицированные работники двух ведомств. В частности, с российской стороны – представители Главной военной прокуратуры, главного управления международно-правового сотрудничества, управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.По информации Генпрокуратуры РФ, многие из них работают на данном направлении с 2019 года, принимали участие в изучении и рассекречивании архивных материалов; вели надзор за расследованием уголовного дела о геноциде советского народа; участвовали в подготовке и направлении в суды в порядке гражданского судопроизводства исков о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов Советского Союза установленных и вновь выявленных преступлений.Российские правоохранительные органы, поисковики и историки ведут большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Полученные данные необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения.В октябре 2020 года Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области. В марте 2022 года Ростовский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы войны на территории Ростовской области, где ими было убито свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных.
https://ria.ru/20220407/genotsid-1782259242.html
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новгородская область, белоруссия, россия, псковский областной суд, генеральная прокуратура рф, главная военная прокуратура, общество
16:32 13.04.2022
 
Россия и Белоруссия будут расследовать геноцид народов СССР в войну

Прокуроры России и Белоруссии будут совместно расследовать геноцид народов СССР в войну

© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанкГитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню
Гитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Макс Альперт
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Гитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Генеральные прокуратуры РФ и Белоруссии подписали распоряжение о создании рабочей группы для расследования обстоятельств геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства.
"Подписано распоряжение Генеральной прокуратуры РФ и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о создании совместной рабочей группы по установлению обстоятельств геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 12:19
В суд направили заявление о признании геноцида в Орловской области в войну
В состав рабочей группы для обмена информацией, опытом, а также для недопустимости реабилитации идей нацизма в современных реалиях вошли опытные и квалифицированные работники двух ведомств. В частности, с российской стороны – представители Главной военной прокуратуры, главного управления международно-правового сотрудничества, управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.
По информации Генпрокуратуры РФ, многие из них работают на данном направлении с 2019 года, принимали участие в изучении и рассекречивании архивных материалов; вели надзор за расследованием уголовного дела о геноциде советского народа; участвовали в подготовке и направлении в суды в порядке гражданского судопроизводства исков о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов Советского Союза установленных и вновь выявленных преступлений.
Российские правоохранительные органы, поисковики и историки ведут большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Полученные данные необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения.
В октябре 2020 года Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.
В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области. В марте 2022 года Ростовский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы войны на территории Ростовской области, где ими было убито свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных.
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 12:14
В Ростовской области возбудили дело о геноциде во время войны
 
Новгородская областьБелоруссияРоссияПсковский областной судГенеральная прокуратура РФГлавная военная прокуратураОбщество
 
 
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