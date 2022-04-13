https://ria.ru/20220413/genotsid-1783357095.html

Россия и Белоруссия будут расследовать геноцид народов СССР в войну

Россия и Белоруссия будут расследовать геноцид народов СССР в войну - РИА Новости, 13.04.2022

Россия и Белоруссия будут расследовать геноцид народов СССР в войну

Генеральные прокуратуры РФ и Белоруссии подписали распоряжение о создании рабочей группы для расследования обстоятельств геноцида советского народа в годы... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:32

2022-04-13T16:32

2022-04-13T16:32

новгородская область

белоруссия

россия

псковский областной суд

генеральная прокуратура рф

главная военная прокуратура

общество

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Генеральные прокуратуры РФ и Белоруссии подписали распоряжение о создании рабочей группы для расследования обстоятельств геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства."Подписано распоряжение Генеральной прокуратуры РФ и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о создании совместной рабочей группы по установлению обстоятельств геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.В состав рабочей группы для обмена информацией, опытом, а также для недопустимости реабилитации идей нацизма в современных реалиях вошли опытные и квалифицированные работники двух ведомств. В частности, с российской стороны – представители Главной военной прокуратуры, главного управления международно-правового сотрудничества, управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.По информации Генпрокуратуры РФ, многие из них работают на данном направлении с 2019 года, принимали участие в изучении и рассекречивании архивных материалов; вели надзор за расследованием уголовного дела о геноциде советского народа; участвовали в подготовке и направлении в суды в порядке гражданского судопроизводства исков о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов Советского Союза установленных и вновь выявленных преступлений.Российские правоохранительные органы, поисковики и историки ведут большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Полученные данные необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения.В октябре 2020 года Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области. В марте 2022 года Ростовский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы войны на территории Ростовской области, где ими было убито свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных.

https://ria.ru/20220407/genotsid-1782259242.html

https://ria.ru/20220221/genotsid-1774034969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новгородская область, белоруссия, россия, псковский областной суд, генеральная прокуратура рф, главная военная прокуратура, общество