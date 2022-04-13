https://ria.ru/20220413/genotsid-1783342921.html

Правительство объяснило отказ Макрона назвать события на Украине геноцидом

Правительство объяснило отказ Макрона назвать события на Украине геноцидом - РИА Новости, 13.04.2022

Правительство объяснило отказ Макрона назвать события на Украине геноцидом

Президент Франции Эммануэль Макрон четко озвучил позицию Франции насчет применения термина "геноцид" к событиям на Украине, заявил в среду официальный... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:43

2022-04-13T15:43

2022-04-13T15:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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ситуация в днр и лнр

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон четко озвучил позицию Франции насчет применения термина "геноцид" к событиям на Украине, заявил в среду официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь.Макрон в интервью France 2 назвал русских и украинцев братскими народами и не стал оценивать действия России на Украине как геноцид, отметив, что сейчас необходимо быть осторожными с терминами."Президент Республики четко озвучил позицию Франции по данному вопросу", - сказал Атталь на правительственном брифинге в ответ на вопрос о том, почему Макрон отказался называть геноцидом происходящее на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/bucha-1781859664.html

https://ria.ru/20220408/sholts-1782596707.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, франция, украина, ситуация в днр и лнр, эммануэль макрон