Россия надеется на продолжение "Пакистанского потока" при новом премьере
Представитель МИД Захарова: Москва надеется продолжить работу по "Пакистанскому потоку"
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода . Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Москве выражают надежду, что новое правительство Пакистана продолжит работу над взаимовыгодным проектом газопровода "Пакистанский поток", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Объективной реальностью является тот факт, что проект носит взаимовыгодный характер. В Пакистане об этом прекрасно известно. Его осуществление придаст импульс и пакистанской энергетике, и поможет решить проблему дефицита энергоносителей в этой стране. Он также выгоден и нам. Исходя из этого, мы рассчитываем, что при новом правительстве Пакистана работа над данном проектом будет продолжена", заявила Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости во время своего еженедельного брифинга.
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Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мощность будет больше - 16 миллиардов.
Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода было подписано в октябре 2015 года и предусматривает использование российских материалов, технологий и услуг. В марте 2022 года министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта в ближайшее время.