https://ria.ru/20220413/gaz-1783430170.html

США признают за Европой право решать вопрос о закупках газа у России

США признают за Европой право решать вопрос о закупках газа у России - РИА Новости, 14.04.2022

США признают за Европой право решать вопрос о закупках газа у России

США ведут диалог с европейскими странами, включая Германию, об отказе от закупок российского газа, но признают за союзниками право самим принимать такие... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-13T23:56

2022-04-13T23:56

2022-04-14T00:46

в мире

джо байден

сша

германия

администрация президента сша

европа

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ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. США ведут диалог с европейскими странами, включая Германию, об отказе от закупок российского газа, но признают за союзниками право самим принимать такие решения, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы ведем диалог с нашими европейскими партнерами, включая Германию. Но это то решение, которое они будут принимать сами, и президент (США Джо Байден), конечно, поддерживает их право именно так и поступить", - ответила она на вопрос об отношении к звучащим в адрес Германии призывам отказаться от импорта энергоносителей из России.

https://ria.ru/20220413/oshibka-1783425842.html

сша

германия

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, сша, германия, администрация президента сша, европа