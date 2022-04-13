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США признают за Европой право решать вопрос о закупках газа у России - РИА Новости, 14.04.2022
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США признают за Европой право решать вопрос о закупках газа у России
США признают за Европой право решать вопрос о закупках газа у России - РИА Новости, 14.04.2022
США признают за Европой право решать вопрос о закупках газа у России
США ведут диалог с европейскими странами, включая Германию, об отказе от закупок российского газа, но признают за союзниками право самим принимать такие... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-13T23:56
2022-04-14T00:46
в мире
джо байден
сша
германия
администрация президента сша
европа
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ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. США ведут диалог с европейскими странами, включая Германию, об отказе от закупок российского газа, но признают за союзниками право самим принимать такие решения, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы ведем диалог с нашими европейскими партнерами, включая Германию. Но это то решение, которое они будут принимать сами, и президент (США Джо Байден), конечно, поддерживает их право именно так и поступить", - ответила она на вопрос об отношении к звучащим в адрес Германии призывам отказаться от импорта энергоносителей из России.
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в мире, джо байден, сша, германия, администрация президента сша, европа
23:56 13.04.2022 (обновлено: 00:46 14.04.2022)
 
США признают за Европой право решать вопрос о закупках газа у России

Псаки заявила, что США признают за ЕС право принимать решения по закупкам газа в России

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Вечеше, Венгрия
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. США ведут диалог с европейскими странами, включая Германию, об отказе от закупок российского газа, но признают за союзниками право самим принимать такие решения, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы ведем диалог с нашими европейскими партнерами, включая Германию. Но это то решение, которое они будут принимать сами, и президент (США Джо Байден), конечно, поддерживает их право именно так и поступить", - ответила она на вопрос об отношении к звучащим в адрес Германии призывам отказаться от импорта энергоносителей из России.
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В миреДжо БайденСШАГерманияАдминистрация президента СШАЕвропа
 
 
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