https://ria.ru/20220413/gaz-1783430170.html
США признают за Европой право решать вопрос о закупках газа у России
США признают за Европой право решать вопрос о закупках газа у России - РИА Новости, 14.04.2022
США признают за Европой право решать вопрос о закупках газа у России
США ведут диалог с европейскими странами, включая Германию, об отказе от закупок российского газа, но признают за союзниками право самим принимать такие... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-13T23:56
2022-04-13T23:56
2022-04-14T00:46
в мире
джо байден
сша
германия
администрация президента сша
европа
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ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. США ведут диалог с европейскими странами, включая Германию, об отказе от закупок российского газа, но признают за союзниками право самим принимать такие решения, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы ведем диалог с нашими европейскими партнерами, включая Германию. Но это то решение, которое они будут принимать сами, и президент (США Джо Байден), конечно, поддерживает их право именно так и поступить", - ответила она на вопрос об отношении к звучащим в адрес Германии призывам отказаться от импорта энергоносителей из России.
https://ria.ru/20220413/oshibka-1783425842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, германия, администрация президента сша, европа
23:56 13.04.2022 (обновлено: 00:46 14.04.2022)
США признают за Европой право решать вопрос о закупках газа у России
Псаки заявила, что США признают за ЕС право принимать решения по закупкам газа в России