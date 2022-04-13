https://ria.ru/20220413/gaz-1783338434.html

Минэкономики Германии заявило, что не изменит позицию по оплате газа

Минэкономики Германии заявило, что не изменит позицию по оплате газа - РИА Новости, 13.04.2022

Минэкономики Германии заявило, что не изменит позицию по оплате газа

Власти Германии пока не видели точного изложения процедуры оплаты российского газа через Газпромбанк, но даже после получения этой информации не отойдет от... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:32

2022-04-13T15:32

2022-04-13T15:32

владимир путин

россия

газпром

евросоюз

в мире

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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Власти Германии пока не видели точного изложения процедуры оплаты российского газа через Газпромбанк, но даже после получения этой информации не отойдет от своей позиции, согласно которой оплату планируется осуществлять в евро, заявила представитель министерства Сюзанне Унград."Сам российский президент поручил Газпрому в течение определенного времени установить точную процедуру, но это еще не случилось. Но и когда мы узнаем процедуру, ничего не изменится в том, что наша оплата будет проводиться в евро", - заявила она на брифинге в среду.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, газпром, евросоюз, в мире