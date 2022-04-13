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Минэкономики Германии заявило, что не изменит позицию по оплате газа
Минэкономики Германии заявило, что не изменит позицию по оплате газа - РИА Новости, 13.04.2022
Минэкономики Германии заявило, что не изменит позицию по оплате газа
Власти Германии пока не видели точного изложения процедуры оплаты российского газа через Газпромбанк, но даже после получения этой информации не отойдет от... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:32
2022-04-13T15:32
2022-04-13T15:32
владимир путин
россия
газпром
евросоюз
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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Власти Германии пока не видели точного изложения процедуры оплаты российского газа через Газпромбанк, но даже после получения этой информации не отойдет от своей позиции, согласно которой оплату планируется осуществлять в евро, заявила представитель министерства Сюзанне Унград."Сам российский президент поручил Газпрому в течение определенного времени установить точную процедуру, но это еще не случилось. Но и когда мы узнаем процедуру, ничего не изменится в том, что наша оплата будет проводиться в евро", - заявила она на брифинге в среду.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, газпром, евросоюз, в мире
Минэкономики Германии заявило, что не изменит позицию по оплате газа
Представитель Минэкономики Унград заявила, что Германия не изменит позицию по оплате газа