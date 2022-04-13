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Минэкономики Германии заявило, что не изменит позицию по оплате газа - РИА Новости, 13.04.2022
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Минэкономики Германии заявило, что не изменит позицию по оплате газа
Минэкономики Германии заявило, что не изменит позицию по оплате газа - РИА Новости, 13.04.2022
Минэкономики Германии заявило, что не изменит позицию по оплате газа
Власти Германии пока не видели точного изложения процедуры оплаты российского газа через Газпромбанк, но даже после получения этой информации не отойдет от... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:32
2022-04-13T15:32
владимир путин
россия
газпром
евросоюз
в мире
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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Власти Германии пока не видели точного изложения процедуры оплаты российского газа через Газпромбанк, но даже после получения этой информации не отойдет от своей позиции, согласно которой оплату планируется осуществлять в евро, заявила представитель министерства Сюзанне Унград."Сам российский президент поручил Газпрому в течение определенного времени установить точную процедуру, но это еще не случилось. Но и когда мы узнаем процедуру, ничего не изменится в том, что наша оплата будет проводиться в евро", - заявила она на брифинге в среду.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
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владимир путин, россия, газпром, евросоюз, в мире
15:32 13.04.2022
 
Минэкономики Германии заявило, что не изменит позицию по оплате газа

Представитель Минэкономики Унград заявила, что Германия не изменит позицию по оплате газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Власти Германии пока не видели точного изложения процедуры оплаты российского газа через Газпромбанк, но даже после получения этой информации не отойдет от своей позиции, согласно которой оплату планируется осуществлять в евро, заявила представитель министерства Сюзанне Унград.
"Сам российский президент поручил Газпрому в течение определенного времени установить точную процедуру, но это еще не случилось. Но и когда мы узнаем процедуру, ничего не изменится в том, что наша оплата будет проводиться в евро", - заявила она на брифинге в среду.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
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Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
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Владимир ПутинРоссияГазпромЕвросоюзВ мире
 
 
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