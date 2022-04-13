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Транзит газа через Украину снизится на 11 процентов

Транзит газа через Украину снизится на 11 процентов - РИА Новости, 13.04.2022

Транзит газа через Украину снизится на 11 процентов

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в среду, как ожидается, вновь снизится, уменьшившись на 11% по отношению ко вторнику, следует РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:05

2022-04-13T09:05

2022-04-13T09:05

экономика

украина

белоруссия

россия

газпром

северный поток

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в среду, как ожидается, вновь снизится, уменьшившись на 11% по отношению ко вторнику, следует из данных "Оператора ГТС Украины".Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 13 апреля составляют 66,33 миллиона кубометров. Это примерно на 11% меньше аналогичного показателя 12 апреля и значительно ниже максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту, которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).Украинский транзит российского газа держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта. Однако с 8 апреля он вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе."Газпром" при этом ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.Одновременно с этим польские мощности газопровода "Ямал - Европа" остаются невостребованными "Газпромом" также с 8 апреля. Это один из основных, но балансирующих маршрутов для компании, который она использует для транзита газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Начиная с 7 апреля трубопровод работает в режиме реверса, то есть поток газа физически идет по нему со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.Стабильны при этом показатели прокачки по главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из РФ на европейский рынок - газопроводу "Северный поток". Поставки по нему держатся на высоком уровне - 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о заявках на среду.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, белоруссия, россия, газпром, северный поток