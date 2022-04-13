СМИ: в США нашли фургон, который может быть связан со стрельбой в метро
NY1: полиция нашла фургон, который может быть связан со стрельбой в метро Нью-Йорка
© AP Photo / John MinchilloСотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
© AP Photo / John Minchillo
Сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Полиция обнаружила примерно в восьми километрах от места стрельбы в нью-йоркском Бруклине автомобиль компании U-Haul с номерами Аризоны, который может быть связан с инцидентом, сообщает телеканал NY1 со ссылкой на источники в полиции.
"Они нашли фургон примерно в 5 милях (около 8 километров - ред.) от Сансет парка (район, где произошла стрельба – ред.). Наши источники сообщили, что полицейские приблизились к автомобилю, но в нем никого не оказалось", - заявил ведущий телеканала.
Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, подозреваемый темнокожий мужчина еще в розыске. Как рассказала Сюэл, мужчину в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, затем он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров, преследуя их. Пострадали более 20 человек.