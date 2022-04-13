https://ria.ru/20220413/furgon-1783229681.html

СМИ: в США нашли фургон, который может быть связан со стрельбой в метро

СМИ: в США нашли фургон, который может быть связан со стрельбой в метро - РИА Новости, 13.04.2022

СМИ: в США нашли фургон, который может быть связан со стрельбой в метро

Полиция обнаружила примерно в восьми километрах от места стрельбы в нью-йоркском Бруклине автомобиль компании U-Haul с номерами Аризоны, который может быть... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T00:53

2022-04-13T00:53

2022-04-13T00:53

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сша

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НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Полиция обнаружила примерно в восьми километрах от места стрельбы в нью-йоркском Бруклине автомобиль компании U-Haul с номерами Аризоны, который может быть связан с инцидентом, сообщает телеканал NY1 со ссылкой на источники в полиции."Они нашли фургон примерно в 5 милях (около 8 километров - ред.) от Сансет парка (район, где произошла стрельба – ред.). Наши источники сообщили, что полицейские приблизились к автомобилю, но в нем никого не оказалось", - заявил ведущий телеканала.Во вторник утром на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, подозреваемый темнокожий мужчина еще в розыске. Как рассказала Сюэл, мужчину в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, затем он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров, преследуя их. Пострадали более 20 человек.

https://ria.ru/20220412/strelba-1783200531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша