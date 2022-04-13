https://ria.ru/20220413/frantsiya-1783377231.html

Ле Пен выступила за поставки оборонительного оружия Украине

Ле Пен выступила за поставки оборонительного оружия Украине - РИА Новости, 13.04.2022

Ле Пен выступила за поставки оборонительного оружия Украине

Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила за поставки оборонительного вооружения Украине. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:36

2022-04-13T17:36

2022-04-13T17:36

в мире

владимир путин

марин ле пен

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила за поставки оборонительного вооружения Украине."Да - оружию, да - средствам защиты, да - разведданным", - сказала Ле Пен в ходе пресс-конференции, посвященной ее внешнеполитической программе, говоря об оборонительной помощи Киеву.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/nato-1783360400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, марин ле пен, эммануэль макрон, киев, франция, россия