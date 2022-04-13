Ле Пен выступила за поставки оборонительного оружия Украине
Кандидат в президенты Франции Ле Пен выступила за поставки оборонительного оружия Украине
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила за поставки оборонительного вооружения Украине.
"Да - оружию, да - средствам защиты, да - разведданным", - сказала Ле Пен в ходе пресс-конференции, посвященной ее внешнеполитической программе, говоря об оборонительной помощи Киеву.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.