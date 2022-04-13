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Экс-премьер Франции считает, что Ле Пен может выиграть президентские выборы - РИА Новости, 13.04.2022
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Экс-премьер Франции считает, что Ле Пен может выиграть президентские выборы
Экс-премьер Франции считает, что Ле Пен может выиграть президентские выборы - РИА Новости, 13.04.2022
Экс-премьер Франции считает, что Ле Пен может выиграть президентские выборы
Бывший премьер-министр Франции, который сейчас является мэром Гавра, Эдуар Филипп считает, что лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:28
2022-04-13T13:28
в мире
франция
выборы президента франции — 2022
марин ле пен
эдуар филипп
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции, который сейчас является мэром Гавра, Эдуар Филипп считает, что лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен может выиграть второй тур президентских выборов."Я думаю, что Марин Ле Пен может выиграть президентские выборы. Те, кто говорил, что она не может выиграть, ошибались, а также были непоследовательны... Нужно воспринимать эти выборы всерьез. И французов надо воспринимать серьезно", - сказал Филипп в эфире радиостанции France Inter.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
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в мире, франция, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, эдуар филипп
13:28 13.04.2022
 
Экс-премьер Франции считает, что Ле Пен может выиграть президентские выборы

Экс-премьер Франции Филипп допустил победу Ле Пен на президентских выборах во втором туре

© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Марин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Марин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции, который сейчас является мэром Гавра, Эдуар Филипп считает, что лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен может выиграть второй тур президентских выборов.
"Я думаю, что Марин Ле Пен может выиграть президентские выборы. Те, кто говорил, что она не может выиграть, ошибались, а также были непоследовательны... Нужно воспринимать эти выборы всерьез. И французов надо воспринимать серьезно", - сказал Филипп в эфире радиостанции France Inter.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Марин Ле Пен возле избирательного участка после голосования в первом туре президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
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В миреФранцияВыборы президента Франции — 2022Марин Ле ПенЭдуар Филипп
 
 
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