https://ria.ru/20220413/frantsiya-1783305885.html
Экс-премьер Франции считает, что Ле Пен может выиграть президентские выборы
Экс-премьер Франции считает, что Ле Пен может выиграть президентские выборы - РИА Новости, 13.04.2022
Экс-премьер Франции считает, что Ле Пен может выиграть президентские выборы
Бывший премьер-министр Франции, который сейчас является мэром Гавра, Эдуар Филипп считает, что лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:28
2022-04-13T13:28
2022-04-13T13:28
в мире
франция
выборы президента франции — 2022
марин ле пен
эдуар филипп
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции, который сейчас является мэром Гавра, Эдуар Филипп считает, что лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен может выиграть второй тур президентских выборов."Я думаю, что Марин Ле Пен может выиграть президентские выборы. Те, кто говорил, что она не может выиграть, ошибались, а также были непоследовательны... Нужно воспринимать эти выборы всерьез. И французов надо воспринимать серьезно", - сказал Филипп в эфире радиостанции France Inter.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, эдуар филипп
Экс-премьер Франции считает, что Ле Пен может выиграть президентские выборы
Экс-премьер Франции Филипп допустил победу Ле Пен на президентских выборах во втором туре