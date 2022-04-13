https://ria.ru/20220413/frantsiya-1783305885.html

Экс-премьер Франции считает, что Ле Пен может выиграть президентские выборы

Экс-премьер Франции считает, что Ле Пен может выиграть президентские выборы - РИА Новости, 13.04.2022

Экс-премьер Франции считает, что Ле Пен может выиграть президентские выборы

Бывший премьер-министр Франции, который сейчас является мэром Гавра, Эдуар Филипп считает, что лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:28

2022-04-13T13:28

2022-04-13T13:28

в мире

франция

выборы президента франции — 2022

марин ле пен

эдуар филипп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782811931_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_4fcb106cc201d055d36f0747fc9bb814.jpg

ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции, который сейчас является мэром Гавра, Эдуар Филипп считает, что лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен может выиграть второй тур президентских выборов."Я думаю, что Марин Ле Пен может выиграть президентские выборы. Те, кто говорил, что она не может выиграть, ошибались, а также были непоследовательны... Нужно воспринимать эти выборы всерьез. И французов надо воспринимать серьезно", - сказал Филипп в эфире радиостанции France Inter.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782832410.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, эдуар филипп