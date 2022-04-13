https://ria.ru/20220413/flag-1783341808.html

В школах Калужской области учебную неделю будут начинать с поднятия флага

В школах Калужской области учебную неделю будут начинать с поднятия флага - РИА Новости, 13.04.2022

В школах Калужской области учебную неделю будут начинать с поднятия флага

Традицию начинать учебную неделю с гимна и поднятия флага России внедрят в школах Калужской области, новшество опробуют в школе №45 имени маршала Г.К. Жукова в... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:43

2022-04-13T15:43

2022-04-13T15:43

общество

михаил мишустин

сергей кравцов

россия

калуга

калужская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601501743_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddba954b8f9ef80206c239f1d49dec06.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Традицию начинать учебную неделю с гимна и поднятия флага России внедрят в школах Калужской области, новшество опробуют в школе №45 имени маршала Г.К. Жукова в Калуге уже в ближайший понедельник, сообщил губернатор Владислав Шапша."В ближайший понедельник в школе №45 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Калуге перед началом занятий под гимн страны будет поднят флаг России. Далее внедрим эту практику во всех школах региона. Еженедельно, по понедельникам... Это правильное решение. И для детей, и для взрослых. Поддерживаем патриотическую инициативу министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Ранее в среду глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в государственную программу "Развитие образования". Документ позволит оказать поддержку по обеспечению всех школ страны государственной символикой. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что введение традиции поднятия флага в школах станет важным элементом воспитания, будет способствовать формированию патриотизма у подрастающего поколения.

https://ria.ru/20220314/politinformatsiya-1778110156.html

россия

калуга

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, михаил мишустин, сергей кравцов, россия, калуга, калужская область