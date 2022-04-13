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В школах Калужской области учебную неделю будут начинать с поднятия флага
В школах Калужской области учебную неделю будут начинать с поднятия флага - РИА Новости, 13.04.2022
В школах Калужской области учебную неделю будут начинать с поднятия флага
Традицию начинать учебную неделю с гимна и поднятия флага России внедрят в школах Калужской области, новшество опробуют в школе №45 имени маршала Г.К. Жукова в... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:43
2022-04-13T15:43
2022-04-13T15:43
общество
михаил мишустин
сергей кравцов
россия
калуга
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Традицию начинать учебную неделю с гимна и поднятия флага России внедрят в школах Калужской области, новшество опробуют в школе №45 имени маршала Г.К. Жукова в Калуге уже в ближайший понедельник, сообщил губернатор Владислав Шапша."В ближайший понедельник в школе №45 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Калуге перед началом занятий под гимн страны будет поднят флаг России. Далее внедрим эту практику во всех школах региона. Еженедельно, по понедельникам... Это правильное решение. И для детей, и для взрослых. Поддерживаем патриотическую инициативу министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Ранее в среду глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в государственную программу "Развитие образования". Документ позволит оказать поддержку по обеспечению всех школ страны государственной символикой. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что введение традиции поднятия флага в школах станет важным элементом воспитания, будет способствовать формированию патриотизма у подрастающего поколения.
https://ria.ru/20220314/politinformatsiya-1778110156.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, сергей кравцов, россия, калуга, калужская область
В школах Калужской области учебную неделю будут начинать с поднятия флага
В школах Калужской области учебную неделю будут начинать с поднятия флага под гимн России