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Кравцов: традиция поднятия флага в школах поможет развитию патриотизма
Кравцов: традиция поднятия флага в школах поможет развитию патриотизма - РИА Новости, 13.04.2022
Кравцов: традиция поднятия флага в школах поможет развитию патриотизма
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что введение традиции поднятия флага в школах станет важным элементом, формирующим патриотизм. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:56
2022-04-13T10:56
2022-04-13T10:56
общество
россия
сергей кравцов
образование - общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что введение традиции поднятия флага в школах станет важным элементом, формирующим патриотизм.Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственную программу "Развитие образования". Документ позволит оказать поддержку по обеспечению всех школ страны государственной символикой."Такие элементы школьной жизни, как поднятие флага, во многих регионах уже являются устоявшейся практикой. Это можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания. Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения", – сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба.Министр отметил, что инициатива начинать неделю с подъема флага под гимн России могла бы стать позитивной практикой. Обеспечение общеобразовательных организаций государственными символами России будет предусмотрено в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации".
https://ria.ru/20211103/voyna-1757425152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, образование - общество
Кравцов: традиция поднятия флага в школах поможет развитию патриотизма
Министр просвещения Кравцов: традиция поднятия флага в школах поможет развитию патриотизма
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что введение традиции поднятия флага в школах станет важным элементом, формирующим патриотизм.
Глава правительства Михаил Мишустин
подписал постановление правительства Российской Федерации
о внесении изменений в государственную программу "Развитие образования". Документ позволит оказать поддержку по обеспечению всех школ страны государственной символикой.
"Такие элементы школьной жизни, как поднятие флага, во многих регионах уже являются устоявшейся практикой. Это можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания. Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения", – сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба.
Министр отметил, что инициатива начинать неделю с подъема флага под гимн России могла бы стать позитивной практикой. Обеспечение общеобразовательных организаций государственными символами России будет предусмотрено в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации".