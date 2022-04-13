https://ria.ru/20220413/filippiny-1783235513.html
Число жертв из-за тропического шторма на Филиппинах выросло до 43 человек
Число жертв из-за тропического шторма на Филиппинах выросло до 43 человек - РИА Новости, 13.04.2022
Число жертв из-за тропического шторма на Филиппинах выросло до 43 человек
Число жертв тропического шторма "Агатон", обрушившегося на Филиппины в воскресенье, возросло до 43 человек, сообщает Национальный совет по снижению рисков и... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T04:52
2022-04-13T04:52
2022-04-13T04:54
в мире
филиппины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Число жертв тропического шторма "Агатон", обрушившегося на Филиппины в воскресенье, возросло до 43 человек, сообщает Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC) Филиппин.Ранее местные СМИ сообщили о 14 погибших.По данным совета, еще семь человек пропали без вести, пострадали восемь. Стихия затронула более 580 тысяч жителей страны в 26 провинциях и вынудила более 42 тысяч человек покинуть свои дома. Среди последствий шторма – сходы оползней, затопление ряда районов, разрушение нескольких мостов и дорог.Согласно заявлению, во вторник "Агатон" утратил силу до уровня тропической депрессии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины
04:52 13.04.2022 (обновлено: 04:54 13.04.2022)
Число жертв из-за тропического шторма на Филиппинах выросло до 43 человек
Число погибших из-за тропического шторма "Агатон" на Филиппинах выросло до 43 человек
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Число жертв тропического шторма "Агатон", обрушившегося на Филиппины в воскресенье, возросло до 43 человек, сообщает
Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC) Филиппин.
Ранее местные СМИ сообщили о 14 погибших.
По данным совета, еще семь человек пропали без вести, пострадали восемь. Стихия затронула более 580 тысяч жителей страны в 26 провинциях и вынудила более 42 тысяч человек покинуть свои дома. Среди последствий шторма – сходы оползней, затопление ряда районов, разрушение нескольких мостов и дорог.
Согласно заявлению, во вторник "Агатон" утратил силу до уровня тропической депрессии.