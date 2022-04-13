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СК возбудил дело против мэра Днепра - РИА Новости, 13.04.2022
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СК возбудил дело против мэра Днепра
СК возбудил дело против мэра Днепра - РИА Новости, 13.04.2022
СК возбудил дело против мэра Днепра
Уголовное дело о подстрекательстве к геноциду возбуждено в отношении мэра украинского города Днепр Бориса Филатова, сообщает СК РФ. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:39
2022-04-13T16:50
в мире
днепр (город)
борис филатов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Уголовное дело о подстрекательстве к геноциду возбуждено в отношении мэра украинского города Днепр Бориса Филатова, сообщает СК РФ.Ранее Филатов, говоря о россиянах, заявлял, что пришло время "убивать этих нелюдей" по всему миру."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Днепра Днепропетровской области Украины Бориса Филатова. В его высказываниях следствие усматривает признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ (подстрекательство к совершению геноцида, то есть склонения к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
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в мире, днепр (город), борис филатов
16:39 13.04.2022 (обновлено: 16:50 13.04.2022)
 
СК возбудил дело против мэра Днепра

СК возбудил дело против мэра Днепра Филатова о подстрекательстве к геноциду

© Фото : Дніпропетровська міська радаМэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : Дніпропетровська міська рада
Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Уголовное дело о подстрекательстве к геноциду возбуждено в отношении мэра украинского города Днепр Бориса Филатова, сообщает СК РФ.
Ранее Филатов, говоря о россиянах, заявлял, что пришло время "убивать этих нелюдей" по всему миру.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Днепра Днепропетровской области Украины Бориса Филатова. В его высказываниях следствие усматривает признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ (подстрекательство к совершению геноцида, то есть склонения к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы)", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
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