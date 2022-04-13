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В Алуште задержали мужчину, распространявшего листовки с фейками об армии
В Алуште задержали мужчину, распространявшего листовки с фейками об армии - РИА Новости, 13.04.2022
В Алуште задержали мужчину, распространявшего листовки с фейками об армии
Мужчина, распространявший листовки с ложной информацией о действиях ВС РФ на Украине, задержан в Алуште, ему предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:55
2022-04-13T17:55
2022-04-13T17:55
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
россия
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Мужчина, распространявший листовки с ложной информацией о действиях ВС РФ на Украине, задержан в Алуште, ему предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ.Следствием установлено, что мужчина в своей квартире изготовил листовки с заведомо ложной информацией о действиях российских войск в спецоперации на Украине. Листовки он разбрасывал по почтовым ящикам многоквартирных домов, расклеивал на улицах и остановках."Подозреваемый был оперативно задержан. Им оказался 31-летний разнорабочий из Алушты, ранее судимый за сбыт наркотиков. По месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты листовки и иные материалы, подтверждающие его причастность к совершенному преступлению", - говорится в сообщении.Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).
https://ria.ru/20220413/prizyvy-1783290031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
В Алуште задержали мужчину, распространявшего листовки с фейками об армии
На жителя Алушты, распространявшего листовки с фейками об армии, завели уголовное дело