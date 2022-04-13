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В МИД рассказали, зачем Киеву нужны фейки с российскими военными - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/feyki-1783375929.html
В МИД рассказали, зачем Киеву нужны фейки с российскими военными
В МИД рассказали, зачем Киеву нужны фейки с российскими военными - РИА Новости, 13.04.2022
В МИД рассказали, зачем Киеву нужны фейки с российскими военными
Киев использует фейки с участием российских военных, чтобы отвлечь внимание от своих преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:30
2022-04-13T17:36
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мария захарова
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Киев использует фейки с участием российских военных, чтобы отвлечь внимание от своих преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Чтобы отвлечь внимание от своих преступлений, Киев использует фейки, пытаясь показать жестокое обращение российских военных с гражданским населением", - сказала она в ходе брифинга.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, россия, украина, ситуация в днр и лнр
17:30 13.04.2022 (обновлено: 17:36 13.04.2022)
 
В МИД рассказали, зачем Киеву нужны фейки с российскими военными

Захарова: Киев фейками с российскими военными отвлекает от собственных преступлений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Киев использует фейки с участием российских военных, чтобы отвлечь внимание от своих преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Чтобы отвлечь внимание от своих преступлений, Киев использует фейки, пытаясь показать жестокое обращение российских военных с гражданским населением", - сказала она в ходе брифинга.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 08:00
Запад увидел истинное лицо Украины. И оно ему понравилось
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреМария ЗахароваРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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