https://ria.ru/20220413/feyki-1783375929.html

В МИД рассказали, зачем Киеву нужны фейки с российскими военными

В МИД рассказали, зачем Киеву нужны фейки с российскими военными - РИА Новости, 13.04.2022

В МИД рассказали, зачем Киеву нужны фейки с российскими военными

Киев использует фейки с участием российских военных, чтобы отвлечь внимание от своих преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:30

2022-04-13T17:30

2022-04-13T17:36

обострение ситуации в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

мария захарова

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Киев использует фейки с участием российских военных, чтобы отвлечь внимание от своих преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Чтобы отвлечь внимание от своих преступлений, Киев использует фейки, пытаясь показать жестокое обращение российских военных с гражданским населением", - сказала она в ходе брифинга.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, россия, украина, ситуация в днр и лнр