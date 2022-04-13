https://ria.ru/20220413/feyki-1783375929.html
В МИД рассказали, зачем Киеву нужны фейки с российскими военными
В МИД рассказали, зачем Киеву нужны фейки с российскими военными - РИА Новости, 13.04.2022
В МИД рассказали, зачем Киеву нужны фейки с российскими военными
Киев использует фейки с участием российских военных, чтобы отвлечь внимание от своих преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:30
2022-04-13T17:30
2022-04-13T17:36
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мария захарова
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Киев использует фейки с участием российских военных, чтобы отвлечь внимание от своих преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Чтобы отвлечь внимание от своих преступлений, Киев использует фейки, пытаясь показать жестокое обращение российских военных с гражданским населением", - сказала она в ходе брифинга.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, россия, украина, ситуация в днр и лнр
17:30 13.04.2022 (обновлено: 17:36 13.04.2022)
В МИД рассказали, зачем Киеву нужны фейки с российскими военными
Захарова: Киев фейками с российскими военными отвлекает от собственных преступлений