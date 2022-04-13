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МВД отвергло причастность к аккаунту ГАИ в соцсети с фейками о спецоперации - РИА Новости, 13.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/feyki-1783302091.html
МВД отвергло причастность к аккаунту ГАИ в соцсети с фейками о спецоперации
МВД отвергло причастность к аккаунту ГАИ в соцсети с фейками о спецоперации - РИА Новости, 13.04.2022
МВД отвергло причастность к аккаунту ГАИ в соцсети с фейками о спецоперации
МВД РФ отвергло причастность к аккаунту Госавтоинспекции в одной из соцсетей с фейками о российской военной операции на Украине. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:18
2022-04-13T13:18
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
украина
донбасс
россия
в мире
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. МВД РФ отвергло причастность к аккаунту Госавтоинспекции в одной из соцсетей с фейками о российской военной операции на Украине.Согласно данным из открытых источников, речь может идти о странице якобы ГИБДД РФ в Facebook*."Некоторые региональные СМИ распространили сообщения о том, что официальный аккаунт Госавтоинспекции в одной из социальных сетей якобы используется для распространения недостоверной информации о проведении специальной военной операции. МВД России официально сообщает, что данные сообщения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.Подчеркивается, что аккаунт "не только не является ведомственным, но и в принципе не имеет никакого отношения к деятельности Госавтоинспекции"."Более того, Госавтоинспекция вообще не имеет официальной страницы в указанной в публикациях социальной сети. Данный аккаунт является фейковым, и, по всей видимости, был специально создан для рассылки провокационных сообщений", - добавляется в сообщении.В МВД России призвали граждан, представителей СМИ и активных пользователей интернета быть внимательными и бдительными, пользоваться информацией исключительно из проверенных, официальных источников.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220413/oon-1783243178.html
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владимир путин, украина, донбасс, россия, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:18 13.04.2022
 
МВД отвергло причастность к аккаунту ГАИ в соцсети с фейками о спецоперации

МВД отвергло причастность к аккаунту Госавтоинспекции в соцсети с фейками о спецоперации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МВД РФ
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. МВД РФ отвергло причастность к аккаунту Госавтоинспекции в одной из соцсетей с фейками о российской военной операции на Украине.
Согласно данным из открытых источников, речь может идти о странице якобы ГИБДД РФ в Facebook*.
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"Некоторые региональные СМИ распространили сообщения о том, что официальный аккаунт Госавтоинспекции в одной из социальных сетей якобы используется для распространения недостоверной информации о проведении специальной военной операции. МВД России официально сообщает, что данные сообщения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.
Подчеркивается, что аккаунт "не только не является ведомственным, но и в принципе не имеет никакого отношения к деятельности Госавтоинспекции".
"Более того, Госавтоинспекция вообще не имеет официальной страницы в указанной в публикациях социальной сети. Данный аккаунт является фейковым, и, по всей видимости, был специально создан для рассылки провокационных сообщений", - добавляется в сообщении.
В МВД России призвали граждан, представителей СМИ и активных пользователей интернета быть внимательными и бдительными, пользоваться информацией исключительно из проверенных, официальных источников.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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