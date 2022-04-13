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В МИД надеются, что в Европе остались здравые силы - РИА Новости, 13.04.2022
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В МИД надеются, что в Европе остались здравые силы
В МИД надеются, что в Европе остались здравые силы - РИА Новости, 13.04.2022
В МИД надеются, что в Европе остались здравые силы
В Европе должны ещё оставаться здравые политические силы, способные оценить ошибки европейского политического курса, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:20
2022-04-13T09:20
в мире
мария захарова
европа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Европе должны ещё оставаться здравые политические силы, способные оценить ошибки европейского политического курса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Я верю, что сейчас есть здравые силы, которые способны дать экспертную аналитическую оценку тому, каким путем шла Европа и куда она зашла. И самое главное - перед какими страшными вызовами она стоит сейчас, загнав себя сейчас, по большому счету, в этот тупик, " - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
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в мире, мария захарова, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:20 13.04.2022
 
В МИД надеются, что в Европе остались здравые силы

Представитель МИД Захарова надеется, что в Европе остались здравые силы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В Европе должны ещё оставаться здравые политические силы, способные оценить ошибки европейского политического курса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Я верю, что сейчас есть здравые силы, которые способны дать экспертную аналитическую оценку тому, каким путем шла Европа и куда она зашла. И самое главное - перед какими страшными вызовами она стоит сейчас, загнав себя сейчас, по большому счету, в этот тупик, " - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
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В миреМария ЗахароваЕвропаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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