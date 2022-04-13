https://ria.ru/20220413/es-1783376026.html
ЕС деградирует в военно-политический блок, заявили в МИД
ЕС деградирует в военно-политический блок, заявили в МИД - РИА Новости, 13.04.2022
ЕС деградирует в военно-политический блок, заявили в МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Евросоюз, занимаясь поставками вооружений на Украину, "деградирует" в военно-политический блок. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:31
2022-04-13T17:31
2022-04-13T17:45
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Евросоюз, занимаясь поставками вооружений на Украину, "деградирует" в военно-политический блок.На брифинге в Москве она рассказала, что ЕС потратил на поставки вооружений на Украину за последние несколько месяцев полтора миллиарда евро."Это еще раз показывает, что ЕС перестал быть чисто экономическим объединением и стремительно можно сказать эволюционирует, я бы сказала деградирует в сторону военно-политического образования", - сказала она, добавив, что то, "чем сейчас занимается сейчас НАТО и ЕС - это преступление".
https://ria.ru/20220413/frantsiya-1783377231.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
17:31 13.04.2022 (обновлено: 17:45 13.04.2022)
ЕС деградирует в военно-политический блок, заявили в МИД
МИД о поставках вооружения на Украину: ЕС деградирует в военно-политический блок