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ЕС деградирует в военно-политический блок, заявили в МИД - РИА Новости, 13.04.2022
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ЕС деградирует в военно-политический блок, заявили в МИД
ЕС деградирует в военно-политический блок, заявили в МИД - РИА Новости, 13.04.2022
ЕС деградирует в военно-политический блок, заявили в МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Евросоюз, занимаясь поставками вооружений на Украину, "деградирует" в военно-политический блок. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:31
2022-04-13T17:45
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Евросоюз, занимаясь поставками вооружений на Украину, "деградирует" в военно-политический блок.На брифинге в Москве она рассказала, что ЕС потратил на поставки вооружений на Украину за последние несколько месяцев полтора миллиарда евро."Это еще раз показывает, что ЕС перестал быть чисто экономическим объединением и стремительно можно сказать эволюционирует, я бы сказала деградирует в сторону военно-политического образования", - сказала она, добавив, что то, "чем сейчас занимается сейчас НАТО и ЕС - это преступление".
https://ria.ru/20220413/frantsiya-1783377231.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
17:31 13.04.2022 (обновлено: 17:45 13.04.2022)
 
ЕС деградирует в военно-политический блок, заявили в МИД

МИД о поставках вооружения на Украину: ЕС деградирует в военно-политический блок

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Евросоюз, занимаясь поставками вооружений на Украину, "деградирует" в военно-политический блок.
На брифинге в Москве она рассказала, что ЕС потратил на поставки вооружений на Украину за последние несколько месяцев полтора миллиарда евро.
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 17:36
Ле Пен выступила за поставки оборонительного оружия Украине
"Это еще раз показывает, что ЕС перестал быть чисто экономическим объединением и стремительно можно сказать эволюционирует, я бы сказала деградирует в сторону военно-политического образования", - сказала она, добавив, что то, "чем сейчас занимается сейчас НАТО и ЕС - это преступление".
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
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