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Матвиенко допустила отказ Европы от российских энергоресурсов - РИА Новости, 13.04.2022
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Матвиенко допустила отказ Европы от российских энергоресурсов
Матвиенко допустила отказ Европы от российских энергоресурсов - РИА Новости, 13.04.2022
Матвиенко допустила отказ Европы от российских энергоресурсов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нельзя исключать возможность полного отказа Евросоюза от поставок энергоресурсов из России. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:21
2022-04-13T15:34
санкции в отношении россии
экономика
цены на нефть
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нельзя исключать возможность полного отказа Евросоюза от поставок энергоресурсов из России."Сегодня такое давление мощное оказывается на европейские государства, что нельзя исключать, что они могут пойти даже на такой шаг - отказаться от поставок нефти и газа из России", - заявила она журналистам в среду.По словам Матвиенко, если они это сделают, это будет их большая головная боль и проблема. "Я считаю, что мы предполагаем такую возможность. Правительством разработаны соответствующие меры. Это не только диверсификация поставок в страны Азии, Латинской Америки, Китая, Индии. Такие возможности есть", - сказала спикер Совфеда.Она подчеркнула, что после ситуации с коронавирусом экономики стран восстанавливаются, возрастает потребность в энергоресурсах.
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санкции в отношении россии, экономика, цены на нефть, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
14:21 13.04.2022 (обновлено: 15:34 13.04.2022)
 
Матвиенко допустила отказ Европы от российских энергоресурсов

Спикер СФ Матвиенко: нельзя исключать, что Европа откажется от российских энергоресурсов

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нельзя исключать возможность полного отказа Евросоюза от поставок энергоресурсов из России.
"Сегодня такое давление мощное оказывается на европейские государства, что нельзя исключать, что они могут пойти даже на такой шаг - отказаться от поставок нефти и газа из России", - заявила она журналистам в среду.
По словам Матвиенко, если они это сделают, это будет их большая головная боль и проблема. "Я считаю, что мы предполагаем такую возможность. Правительством разработаны соответствующие меры. Это не только диверсификация поставок в страны Азии, Латинской Америки, Китая, Индии. Такие возможности есть", - сказала спикер Совфеда.
Она подчеркнула, что после ситуации с коронавирусом экономики стран восстанавливаются, возрастает потребность в энергоресурсах.
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Санкции в отношении РоссииЭкономикаЦены на нефтьРоссияСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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