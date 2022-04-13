https://ria.ru/20220413/energoresursy-1783320775.html

Матвиенко допустила отказ Европы от российских энергоресурсов

Матвиенко допустила отказ Европы от российских энергоресурсов - РИА Новости, 13.04.2022

Матвиенко допустила отказ Европы от российских энергоресурсов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нельзя исключать возможность полного отказа Евросоюза от поставок энергоресурсов из России. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:21

2022-04-13T14:21

2022-04-13T15:34

санкции в отношении россии

экономика

цены на нефть

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нельзя исключать возможность полного отказа Евросоюза от поставок энергоресурсов из России."Сегодня такое давление мощное оказывается на европейские государства, что нельзя исключать, что они могут пойти даже на такой шаг - отказаться от поставок нефти и газа из России", - заявила она журналистам в среду.По словам Матвиенко, если они это сделают, это будет их большая головная боль и проблема. "Я считаю, что мы предполагаем такую возможность. Правительством разработаны соответствующие меры. Это не только диверсификация поставок в страны Азии, Латинской Америки, Китая, Индии. Такие возможности есть", - сказала спикер Совфеда.Она подчеркнула, что после ситуации с коронавирусом экономики стран восстанавливаются, возрастает потребность в энергоресурсах.

https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, экономика, цены на нефть, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко