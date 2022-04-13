https://ria.ru/20220413/embargo-1783390845.html

Вена, Берлин и Будапешт выступили против эмбарго на российский газ

Вена, Берлин и Будапешт выступили против эмбарго на российский газ - РИА Новости, 13.04.2022

Вена, Берлин и Будапешт выступили против эмбарго на российский газ

Вена, Берлин и Будапешт выступают против эмбарго на поставки российского газа, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире CNN. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T18:32

2022-04-13T18:32

2022-04-13T21:09

австрия

евросоюз

еврокомиссия

совет ес

цены на нефть

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_6faa01adb3737454674410305b5d42f6.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вена, Берлин и Будапешт выступают против эмбарго на поставки российского газа, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире CNN."Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ. <...> С другой стороны, Австрия на стороне других стран — членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу", — сказал он.По словам канцлера, Еврокомиссия и Совет ЕС уже обсуждают запрет поставок нефти, но газ — это отдельный вопрос, так как от него зависит промышленность разных стран."Вы знаете, Европейский союз решил, что мы должны пытаться сделать все, чтобы покончить с зависимостью от российского газа, Австрия тоже этого хочет, безусловно. Но сейчас это невозможно. Потребуется время", — добавил Нехаммер.Канцлер Австрии 11 апреля побывал в Москве и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в закрытом от прессы режиме. Позже глава оппозиционной Австрийской партии свободы Херберт Кикль упрекнул Нехаммера в том, что тот не затронул тему энергоснабжения.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых антироссийских санкциях. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие страны объявили о заморозке российских активов — около 300 миллиардов долларов.В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220412/germaniya-1783168378.html

https://ria.ru/20220412/gaz-1783113765.html

https://ria.ru/20220412/gaz-1783015824.html

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

австрия, евросоюз, еврокомиссия, совет ес, цены на нефть, экономика