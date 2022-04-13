https://ria.ru/20220413/embargo-1783390845.html
Вена, Берлин и Будапешт выступили против эмбарго на российский газ
Вена, Берлин и Будапешт выступили против эмбарго на российский газ - РИА Новости, 13.04.2022
Вена, Берлин и Будапешт выступили против эмбарго на российский газ
Вена, Берлин и Будапешт выступают против эмбарго на поставки российского газа, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире CNN. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T18:32
2022-04-13T18:32
2022-04-13T21:09
австрия
евросоюз
еврокомиссия
совет ес
цены на нефть
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_6faa01adb3737454674410305b5d42f6.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вена, Берлин и Будапешт выступают против эмбарго на поставки российского газа, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире CNN."Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ. <...> С другой стороны, Австрия на стороне других стран — членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу", — сказал он.По словам канцлера, Еврокомиссия и Совет ЕС уже обсуждают запрет поставок нефти, но газ — это отдельный вопрос, так как от него зависит промышленность разных стран."Вы знаете, Европейский союз решил, что мы должны пытаться сделать все, чтобы покончить с зависимостью от российского газа, Австрия тоже этого хочет, безусловно. Но сейчас это невозможно. Потребуется время", — добавил Нехаммер.Канцлер Австрии 11 апреля побывал в Москве и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в закрытом от прессы режиме. Позже глава оппозиционной Австрийской партии свободы Херберт Кикль упрекнул Нехаммера в том, что тот не затронул тему энергоснабжения.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых антироссийских санкциях. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие страны объявили о заморозке российских активов — около 300 миллиардов долларов.В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220412/germaniya-1783168378.html
https://ria.ru/20220412/gaz-1783113765.html
https://ria.ru/20220412/gaz-1783015824.html
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_8690b9cfacb41d7fc10e61ac2d66d63a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, евросоюз, еврокомиссия, совет ес, цены на нефть, экономика
18:32 13.04.2022 (обновлено: 21:09 13.04.2022)
Вена, Берлин и Будапешт выступили против эмбарго на российский газ
Канцлер Австрии Нехаммер: Вена, Берлин и Будапешт не поддерживают эмбарго на газ из России