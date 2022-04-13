https://ria.ru/20220413/embargo-1783390269.html

Более половины немцев выступили против срочного эмбарго на российский газ

Более половины немцев выступили против срочного эмбарго на российский газ - РИА Новости, 13.04.2022

Более половины немцев выступили против срочного эмбарго на российский газ

Более половины граждан Германии выступают против немедленного введения эмбарго на российские нефть и газ, свидетельствует опрос социологической фирмы Allensbach РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T18:28

2022-04-13T18:28

2022-04-13T18:28

россия

германия

в мире

природный газ

нефть

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Более половины граждан Германии выступают против немедленного введения эмбарго на российские нефть и газ, свидетельствует опрос социологической фирмы Allensbach для Frankfurter Allgemeine Zeitung.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Респонденты в ФРГ должны были выбрать одно из двух утверждений. Первое гласило: "Я считаю, что Германия должна немедленно прекратить покупку нефти и газа из России. Не может быть так, чтобы Германия далее получала это сырье из России и таким образом финансировала российское государство и опосредованно войну против Украины". Вторая позиция на выбор респондента звучала так: "Разумеется, это проблематично, что Германия далее получает нефть и газ из России. В любом случае мы не можем в краткосрочной перспективе заменить энергоснабжение из России без того, чтобы у нас не возникли дефицит и дальнейший рост цен. В настоящий момент мы должны продолжать закупать нефть и газ из России".Большинство, 57%, выбрали вторую позицию, с первой согласились 30% участников опроса. Кроме того, 59% не согласились с высказыванием бывшего президента Германии Йоахима Гаука, который в марте заявлял, что ради сдерживания России, немцы могут частично поступиться своим благосостоянием, выразив это фразой - "мы можем немножко померзнуть ради свободы". При этом 24% поддержали такую позицию.Кроме того, 71% выразили обеспокоенность ростом цен, 62% обеспокоены безопасностью энергоснабжения. Так, 54% заявили, что стали при покупках больше внимание обращать на цены, чем ранее, 47% снижают термостаты в домах, экономя на отоплении, 45% стараются экономить в целом, 37% реже используют автомобиль, лишь 17% не изменили свое потребительское поведение.Опрос выявил резкое изменение общественных настроений в отношении эксплуатации АЭС в Германии. По текущему плану, последние три функционирующие в ФРГ атомные электростанции будут отключены от сети 31 декабря текущего года. Если в опросе в феврале 42% респондентов заявляли, что не нужно продлевать срок эксплуатации АЭС в Германии (против 35% выступивших за это), то в марте 57% заявили, что считают нужным продолжить их использование, иначе считают только 25%.Опрос проводился с 25 марта по 6 апреля, в нем приняли участие 1075 человек. Погрешность не уточняется.

https://ria.ru/20220413/bumaga-1783263804.html

https://ria.ru/20220412/germaniya-1783167871.html

https://ria.ru/20220413/inflyatsiya-1783282912.html

россия

германия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, германия, в мире, природный газ, нефть, санкции в отношении россии