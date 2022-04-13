https://ria.ru/20220413/dubna-1783084027.html

В России разработали систему "умного" заживления ранений

В России разработали систему "умного" заживления ранений - РИА Новости, 13.04.2022

В России разработали систему "умного" заживления ранений

Ученые Государственного университета "Дубна" создали универсальные ранозаживляющие покрытия на основе биополимеров для лечения различных видов ран. Разработка... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:00

2022-04-13T09:00

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ученые Государственного университета "Дубна" создали универсальные ранозаживляющие покрытия на основе биополимеров для лечения различных видов ран. Разработка дает "умный" отклик и высвобождает нужное вещество в зависимости от происхождения и состояния раны. В ходе тестирования она показала большую эффективность по сравнению с доступными аналогами в 2,5-4 раза. Другим важным достоинством стала возможность производства нового покрытия из российского сырья, сообщили в пресс-службе вуза.Для производства ранозаживляющих покрытий специалисты вуза разработали технологию получения олиго- и полисахаридов пектинового ряда, обладающих собственной выраженной биологической активностью. В ходе исследований in vivo (на живом организме — прим. ред.) ученые установили, что эффективность разработанных ранозаживляющих покрытий в два раза превосходит аналогичные препараты.Новые покрытия могут использоваться при оказании первой помощи, хирургических вмешательствах и терапии ран различного происхождения и состояния, сообщила профессор, директор НОЦ "Физхимбиофарм" Государственного университета "Дубна" Раиса Горшкова.Исследователи установили, что при нанесении покрытия на рану образуется прочная пленка, которая предотвращает проникновение в рану болезнетворных микроорганизмов, но не препятствует доступу кислорода.Наружное применение разработанных веществ оказывает ранозаживляющий эффект на всех фазах раневого процесса, способствуя ускорению заживления ран различной этиологии более чем в два раза по сравнению с аналогами, отмечают ученые. По их мнению, это свидетельствует как о противовоспалительном действии покрытий, так и об их влиянии на пролиферативную клеточную активность.В вузе сообщают, что новые средства не требуют ежедневного нанесения и не вызывают болезненных ощущений у пациентов, при этом их недостатки устранены за счет протекторного действия биополимеров, разработанных индустриальным партнером.Помимо "умного" отклика, авторы разработки называют ее преимуществами отсутствие аллергических реакций, повышение эффективности по сравнению с коммерческими препаратами в 2,5-4 раза и использование отечественного сырья."Внедрение импортозамещающих технологий производства ранозаживляющих покрытий с комплексом инкапсулированных действующих веществ, высвобождающихся в ответ на изменение состояния раны, позволит значительно ускорить процесс выздоровления раненых и пострадавших", — отметила Горшкова.Исследования проводились совместно с ООО "МЕЗОН".

https://ria.ru/20220124/pektin-1768489423.html

https://ria.ru/20210713/tpu-1740064852.html

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